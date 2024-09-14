https://ria.ru/20240914/opasnost-1972637177.html

В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.09.2024

В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлены в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T01:53

2024-09-14T01:53

2024-09-14T01:55

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

россия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлены в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность и опасность атаки БПЛА! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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2024

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курская область, происшествия, россия, алексей смирнов (политик)