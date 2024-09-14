https://ria.ru/20240914/okruga-1972699645.html

Ярославская облдума поддержала инициативу о создании муниципальных округов

Ярославская облдума поддержала инициативу о создании муниципальных округов - РИА Новости, 14.09.2024

Ярославская облдума поддержала инициативу о создании муниципальных округов

Ярославская областная дума поддержала инициативу трех районов Ярославской области о создании муниципальных округов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:54

2024-09-14T14:54

2024-09-14T14:54

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

ярославская областная дума

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Ярославская областная дума поддержала инициативу трех районов Ярославской области о создании муниципальных округов, сообщает правительство региона. "Законы, предусматривающие создание Большесельского, Борисоглебского и Брейтовского муниципальных округов, приняли на очередном заседании Ярославской областной думы", - говорится в сообщении областного правительства. По данным областного правительства, переход к одноуровневой системе, в которой действует единая администрация округа, объединяющая органы власти района и входящих в него поселений, позволит повысить эффективность управления территориями, обеспечит объединение финансовых ресурсов и равномерное распределение бюджетных средств. Подчеркивается, что создание муниципальных округов имеет важное стратегическое значение для правительства области в рамках работы по планомерному развитию территорий в интересах их жителей. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал решение облдумы важным шагом. "Приняли закон для первых трех районов. В ближайшее время будет решение по всем остальным. Мы станем 23-м регионом в стране, который справился с этой задачей. Эти изменения улучшат финансовое положение территорий, позволят эффективнее и оперативнее решать возникающие вопросы в интересах жителей", - подчеркнул губернатор. Правительство области уточняет, что закон о муниципальных округах вступит в силу в декабре, но переход на новую систему управления произойдет только после выборов в органы местного самоуправления вновь созданных округов. Избирательные кампании состоятся весной следующего года.

https://ria.ru/20240910/evraev-1971931366.html

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ярославская область

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ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума