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Ярославская облдума поддержала инициативу о создании муниципальных округов - РИА Новости, 14.09.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
14:54 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/okruga-1972699645.html
Ярославская облдума поддержала инициативу о создании муниципальных округов
Ярославская облдума поддержала инициативу о создании муниципальных округов - РИА Новости, 14.09.2024
Ярославская облдума поддержала инициативу о создании муниципальных округов
Ярославская областная дума поддержала инициативу трех районов Ярославской области о создании муниципальных округов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:54
2024-09-14T14:54
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ярославская областная дума
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Ярославская областная дума поддержала инициативу трех районов Ярославской области о создании муниципальных округов, сообщает правительство региона. "Законы, предусматривающие создание Большесельского, Борисоглебского и Брейтовского муниципальных округов, приняли на очередном заседании Ярославской областной думы", - говорится в сообщении областного правительства. По данным областного правительства, переход к одноуровневой системе, в которой действует единая администрация округа, объединяющая органы власти района и входящих в него поселений, позволит повысить эффективность управления территориями, обеспечит объединение финансовых ресурсов и равномерное распределение бюджетных средств. Подчеркивается, что создание муниципальных округов имеет важное стратегическое значение для правительства области в рамках работы по планомерному развитию территорий в интересах их жителей. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал решение облдумы важным шагом. "Приняли закон для первых трех районов. В ближайшее время будет решение по всем остальным. Мы станем 23-м регионом в стране, который справился с этой задачей. Эти изменения улучшат финансовое положение территорий, позволят эффективнее и оперативнее решать возникающие вопросы в интересах жителей", - подчеркнул губернатор. Правительство области уточняет, что закон о муниципальных округах вступит в силу в декабре, но переход на новую систему управления произойдет только после выборов в органы местного самоуправления вновь созданных округов. Избирательные кампании состоятся весной следующего года.
https://ria.ru/20240910/evraev-1971931366.html
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ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская областная Дума

Ярославская облдума поддержала инициативу о создании муниципальных округов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Ярославская областная дума поддержала инициативу трех районов Ярославской области о создании муниципальных округов, сообщает правительство региона.
"Законы, предусматривающие создание Большесельского, Борисоглебского и Брейтовского муниципальных округов, приняли на очередном заседании Ярославской областной думы", - говорится в сообщении областного правительства.
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По данным областного правительства, переход к одноуровневой системе, в которой действует единая администрация округа, объединяющая органы власти района и входящих в него поселений, позволит повысить эффективность управления территориями, обеспечит объединение финансовых ресурсов и равномерное распределение бюджетных средств. Подчеркивается, что создание муниципальных округов имеет важное стратегическое значение для правительства области в рамках работы по планомерному развитию территорий в интересах их жителей.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал решение облдумы важным шагом.
"Приняли закон для первых трех районов. В ближайшее время будет решение по всем остальным. Мы станем 23-м регионом в стране, который справился с этой задачей. Эти изменения улучшат финансовое положение территорий, позволят эффективнее и оперативнее решать возникающие вопросы в интересах жителей", - подчеркнул губернатор.
Правительство области уточняет, что закон о муниципальных округах вступит в силу в декабре, но переход на новую систему управления произойдет только после выборов в органы местного самоуправления вновь созданных округов. Избирательные кампании состоятся весной следующего года.
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Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областная Дума
 
 
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