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При украинском обстреле белгородского села погибла женщина - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 14.09.2024 (обновлено: 19:03 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/obstrel-1972732110.html
При украинском обстреле белгородского села погибла женщина
При украинском обстреле белгородского села погибла женщина - РИА Новости, 14.09.2024
При украинском обстреле белгородского села погибла женщина
село Безлюдовка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T18:43
2024-09-14T19:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
украина
шебекино
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Мирная жительница погибла после атаки ВСУ на село Безлюдовка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."У нас погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей", — написал он.Как уточнил глава региона, в восьми частных домовладениях выбило окна, а также посекло осколками кровли, заборы и автомобиль. Кроме того, в поселке Маслова Пристань после прилета боеприпаса загорелись гаражи. Сейчас их тушат спасатели, лесопожарный центр и жители, добавил Гладков.В субботу днем армия противника также атаковала Шебекинский округ. Удар пришелся по автодороге Шебекино — Белгород, там пострадали три мужчины и одна женщина. В селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома, мирная жительница получила минно-взрывную травму и контузию.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам ВСУ. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, украина, шебекино, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгород
При украинском обстреле белгородского села погибла женщина

Гладков: женщина погибла при атаке ВСУ на село Безлюдовка Белгородской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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БЕЛГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Мирная жительница погибла после атаки ВСУ на село Безлюдовка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"У нас погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Как уточнил глава региона, в восьми частных домовладениях выбило окна, а также посекло осколками кровли, заборы и автомобиль.
Кроме того, в поселке Маслова Пристань после прилета боеприпаса загорелись гаражи. Сейчас их тушат спасатели, лесопожарный центр и жители, добавил Гладков.
В субботу днем армия противника также атаковала Шебекинский округ. Удар пришелся по автодороге Шебекино — Белгород, там пострадали три мужчины и одна женщина. В селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома, мирная жительница получила минно-взрывную травму и контузию.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам ВСУ. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраинаШебекиноВячеслав ГладковБелгород
 
 
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