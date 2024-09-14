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При украинском обстреле белгородского села погибла женщина
При украинском обстреле белгородского села погибла женщина - РИА Новости, 14.09.2024
При украинском обстреле белгородского села погибла женщина
село Безлюдовка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T18:43
2024-09-14T18:43
2024-09-14T19:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
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вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Мирная жительница погибла после атаки ВСУ на село Безлюдовка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."У нас погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей", — написал он.Как уточнил глава региона, в восьми частных домовладениях выбило окна, а также посекло осколками кровли, заборы и автомобиль. Кроме того, в поселке Маслова Пристань после прилета боеприпаса загорелись гаражи. Сейчас их тушат спасатели, лесопожарный центр и жители, добавил Гладков.В субботу днем армия противника также атаковала Шебекинский округ. Удар пришелся по автодороге Шебекино — Белгород, там пострадали три мужчины и одна женщина. В селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома, мирная жительница получила минно-взрывную травму и контузию.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам ВСУ. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгород
При украинском обстреле белгородского села погибла женщина
Гладков: женщина погибла при атаке ВСУ на село Безлюдовка Белгородской области