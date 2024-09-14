https://ria.ru/20240914/obstrel-1972732110.html

При украинском обстреле белгородского села погибла женщина

При украинском обстреле белгородского села погибла женщина - РИА Новости, 14.09.2024

При украинском обстреле белгородского села погибла женщина

село Безлюдовка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T18:43

2024-09-14T18:43

2024-09-14T19:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

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шебекино

вячеслав гладков

белгород

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БЕЛГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Мирная жительница погибла после атаки ВСУ на село Безлюдовка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."У нас погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей", — написал он.Как уточнил глава региона, в восьми частных домовладениях выбило окна, а также посекло осколками кровли, заборы и автомобиль. Кроме того, в поселке Маслова Пристань после прилета боеприпаса загорелись гаражи. Сейчас их тушат спасатели, лесопожарный центр и жители, добавил Гладков.В субботу днем армия противника также атаковала Шебекинский округ. Удар пришелся по автодороге Шебекино — Белгород, там пострадали три мужчины и одна женщина. В селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома, мирная жительница получила минно-взрывную травму и контузию.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам ВСУ. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, украина, шебекино, вячеслав гладков, белгород