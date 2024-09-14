Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до пяти - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/obstrel-1972709482.html
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до пяти
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до пяти - РИА Новости, 14.09.2024
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до пяти
Число пострадавших при атаке ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области выросло до пяти, еще один мужчина позже обратился за медицинской помощью, сообщил... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T16:11
2024-09-14T16:11
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972693042_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_39c20eedcf0efdc2195e8717acd12416.jpg
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области выросло до пяти, еще один мужчина позже обратился за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее глава региона информировал, что четверо мирных жителей ранены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. На участке автодороги Шебекино - Белгород в результате попадания украинского снаряда двое мужчин и женщина получили ранения. При атаке дрона в селе Вознесеновка на частный дом была ранена женщина. "Ещё один пострадавший обратился за медицинской помощью. Количество раненых на участке автодороги Шебекино - Белгород в результате попадания снаряда увеличилось до четырех. Мужчина уехал с места происшествия, но позже, почувствовав недомогание, вызвал скорую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале. Таким образом, общее количество пострадавших при атаке выросло до пяти. Губернатор добавил, что пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Кроме того, в ходе осмотра выявлено повреждение остекления в административном здании сельхозпредприятия. Осколками посечены еще три легковых автомобиля.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
белгород
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972693042_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2b79f2ccd0b6eb904dccc2065d1bae8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до пяти

Гладков: число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 5

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на участке автодороги в Шебекинском городском округе
Последствия атаки ВСУ на участке автодороги в Шебекинском городском округе - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на участке автодороги в Шебекинском городском округе
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области выросло до пяти, еще один мужчина позже обратился за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона информировал, что четверо мирных жителей ранены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. На участке автодороги Шебекино - Белгород в результате попадания украинского снаряда двое мужчин и женщина получили ранения. При атаке дрона в селе Вознесеновка на частный дом была ранена женщина.
"Ещё один пострадавший обратился за медицинской помощью. Количество раненых на участке автодороги Шебекино - Белгород в результате попадания снаряда увеличилось до четырех. Мужчина уехал с места происшествия, но позже, почувствовав недомогание, вызвал скорую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале.
Таким образом, общее количество пострадавших при атаке выросло до пяти.
Губернатор добавил, что пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Кроме того, в ходе осмотра выявлено повреждение остекления в административном здании сельхозпредприятия. Осколками посечены еще три легковых автомобиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала