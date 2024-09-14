Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до пяти
Гладков: число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 5
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на участке автодороги в Шебекинском городском округе
Последствия атаки ВСУ на участке автодороги в Шебекинском городском округе
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области выросло до пяти, еще один мужчина позже обратился за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона информировал, что четверо мирных жителей ранены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. На участке автодороги Шебекино - Белгород в результате попадания украинского снаряда двое мужчин и женщина получили ранения. При атаке дрона в селе Вознесеновка на частный дом была ранена женщина.
"Ещё один пострадавший обратился за медицинской помощью. Количество раненых на участке автодороги Шебекино - Белгород в результате попадания снаряда увеличилось до четырех. Мужчина уехал с места происшествия, но позже, почувствовав недомогание, вызвал скорую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале.
Таким образом, общее количество пострадавших при атаке выросло до пяти.
Губернатор добавил, что пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Кроме того, в ходе осмотра выявлено повреждение остекления в административном здании сельхозпредприятия. Осколками посечены еще три легковых автомобиля.
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