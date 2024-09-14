https://ria.ru/20240914/obstrel-1972709482.html

Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до пяти

Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до пяти - РИА Новости, 14.09.2024

Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до пяти

Число пострадавших при атаке ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области выросло до пяти, еще один мужчина позже обратился за медицинской помощью, сообщил... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T16:11

2024-09-14T16:11

2024-09-14T16:11

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области выросло до пяти, еще один мужчина позже обратился за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее глава региона информировал, что четверо мирных жителей ранены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. На участке автодороги Шебекино - Белгород в результате попадания украинского снаряда двое мужчин и женщина получили ранения. При атаке дрона в селе Вознесеновка на частный дом была ранена женщина. "Ещё один пострадавший обратился за медицинской помощью. Количество раненых на участке автодороги Шебекино - Белгород в результате попадания снаряда увеличилось до четырех. Мужчина уехал с места происшествия, но позже, почувствовав недомогание, вызвал скорую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале. Таким образом, общее количество пострадавших при атаке выросло до пяти. Губернатор добавил, что пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Кроме того, в ходе осмотра выявлено повреждение остекления в административном здании сельхозпредприятия. Осколками посечены еще три легковых автомобиля.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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происшествия, белгород, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины