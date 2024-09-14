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ВСУ нанесли удар по Херсонской области из артиллерии
ВСУ нанесли удар по Херсонской области из артиллерии - РИА Новости, 14.09.2024
ВСУ нанесли удар по Херсонской области из артиллерии
Украинские военные выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по ряду населенных пунктов Херсонской области, ранен один местный житель, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:53
2024-09-14T13:53
2024-09-14T14:08
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херсонская область
происшествия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские военные выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по ряду населенных пунктов Херсонской области, ранен один местный житель, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."За сутки боевики преступного киевского режима выпустили по жилым кварталам Алешек, Каховки, Новой Каховки, Великой Лепетихи, Днепрян, Великих Копанией, Казачьих Лагерей, Корсунки, Малой Лепетихи, Челбурды 40 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела в селе Челбурда Алешкинского муниципального округа ранен 52-летний местный житель. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую ЦРБ, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал он.Губернатор отметил, что нанесён материальный ущерб частному, коммунальному и государственному имуществу, однако серьёзных разрушений инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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ВСУ нанесли удар по Херсонской области из артиллерии
Сальдо: ВСУ выпустили 40 снарядов по Херсонской области, пострадал человек