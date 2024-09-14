https://ria.ru/20240914/obstrel-1972688659.html

ВСУ нанесли удар по Херсонской области из артиллерии

ВСУ нанесли удар по Херсонской области из артиллерии - РИА Новости, 14.09.2024

ВСУ нанесли удар по Херсонской области из артиллерии

Украинские военные выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по ряду населенных пунктов Херсонской области, ранен один местный житель, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:53

2024-09-14T13:53

2024-09-14T14:08

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

новая каховка

каховка

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские военные выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по ряду населенных пунктов Херсонской области, ранен один местный житель, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."За сутки боевики преступного киевского режима выпустили по жилым кварталам Алешек, Каховки, Новой Каховки, Великой Лепетихи, Днепрян, Великих Копанией, Казачьих Лагерей, Корсунки, Малой Лепетихи, Челбурды 40 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела в селе Челбурда Алешкинского муниципального округа ранен 52-летний местный житель. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую ЦРБ, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал он.Губернатор отметил, что нанесён материальный ущерб частному, коммунальному и государственному имуществу, однако серьёзных разрушений инфраструктуры нет.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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