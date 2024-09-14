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ВСУ атаковали 28 населенных пунктов в Белгородской области за сутки - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/obstrel-1972666256.html
ВСУ атаковали 28 населенных пунктов в Белгородской области за сутки
ВСУ атаковали 28 населенных пунктов в Белгородской области за сутки - РИА Новости, 14.09.2024
ВСУ атаковали 28 населенных пунктов в Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 28 населенных пунктов в Белгородской области, пострадали два... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:15
2024-09-14T11:15
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934627537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6d0f7379b9ea09edb06068be515cf98a.jpg
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 28 населенных пунктов в Белгородской области, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 13 сентября атакам со стороны Украины подверглись семь районов региона. В общей сложности было выпущено 131 снаряд и зафиксированы 25 атак с использованием беспилотников. В пятницу пострадали двое мужчин, госпитализация не потребовалась. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 частных домовладениях, объекте связи, двух транспортных средствах, а также повреждены склад и несколько спецтехники на двух сельхозпредприятиях. "В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Киселёв выпущены 8 боеприпасов в ходе одного обстрела и один FPV-дрон… В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Козинка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая атакованы с помощью 9 боеприпасов в ходе двух обстрелов и 3 беспилотников. Без пострадавших и повреждений. В Краснояружском районе сёла Колотиловка и Репяховка подверглись 8 обстрелам, в ходе которых выпущено 22 боеприпаса, и атакам двух БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 11 населенных пунктов атакованы с помощью 51 боеприпаса и 9 беспилотниками. Возле села Бессоновка в результате атаки БПЛА ранен водитель комбайна. В Борисовском районе по селу Новоалександровка выпущен один дрон, кроме того, недалеко от села Богун-Городок грузовой автомобиль подорвался на мине. В результате водителю потребовалась медицинская помощь. Как подчеркнул губернатор, над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по посёлкам Маслова Пристань и Первомайский, сёлам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка, Терезовка и хутору Мухин выпущен 41 боеприпас в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 4 беспилотников", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали 28 населенных пунктов в Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 28 населенных пунктов в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Разбитое окно. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 28 населенных пунктов в Белгородской области, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 13 сентября атакам со стороны Украины подверглись семь районов региона. В общей сложности было выпущено 131 снаряд и зафиксированы 25 атак с использованием беспилотников. В пятницу пострадали двое мужчин, госпитализация не потребовалась. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 частных домовладениях, объекте связи, двух транспортных средствах, а также повреждены склад и несколько спецтехники на двух сельхозпредприятиях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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"В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Киселёв выпущены 8 боеприпасов в ходе одного обстрела и один FPV-дрон… В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Козинка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая атакованы с помощью 9 боеприпасов в ходе двух обстрелов и 3 беспилотников. Без пострадавших и повреждений. В Краснояружском районе сёла Колотиловка и Репяховка подверглись 8 обстрелам, в ходе которых выпущено 22 боеприпаса, и атакам двух БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 11 населенных пунктов атакованы с помощью 51 боеприпаса и 9 беспилотниками. Возле села Бессоновка в результате атаки БПЛА ранен водитель комбайна. В Борисовском районе по селу Новоалександровка выпущен один дрон, кроме того, недалеко от села Богун-Городок грузовой автомобиль подорвался на мине. В результате водителю потребовалась медицинская помощь. Как подчеркнул губернатор, над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по посёлкам Маслова Пристань и Первомайский, сёлам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка, Терезовка и хутору Мухин выпущен 41 боеприпас в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 4 беспилотников", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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