ВСУ атаковали 28 населенных пунктов в Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 28 населенных пунктов в Белгородской области
Разбитое окно. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 28 населенных пунктов в Белгородской области, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 13 сентября атакам со стороны Украины подверглись семь районов региона. В общей сложности было выпущено 131 снаряд и зафиксированы 25 атак с использованием беспилотников. В пятницу пострадали двое мужчин, госпитализация не потребовалась. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 частных домовладениях, объекте связи, двух транспортных средствах, а также повреждены склад и несколько спецтехники на двух сельхозпредприятиях.
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"В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Киселёв выпущены 8 боеприпасов в ходе одного обстрела и один FPV-дрон… В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Козинка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая атакованы с помощью 9 боеприпасов в ходе двух обстрелов и 3 беспилотников. Без пострадавших и повреждений. В Краснояружском районе сёла Колотиловка и Репяховка подверглись 8 обстрелам, в ходе которых выпущено 22 боеприпаса, и атакам двух БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 11 населенных пунктов атакованы с помощью 51 боеприпаса и 9 беспилотниками. Возле села Бессоновка в результате атаки БПЛА ранен водитель комбайна. В Борисовском районе по селу Новоалександровка выпущен один дрон, кроме того, недалеко от села Богун-Городок грузовой автомобиль подорвался на мине. В результате водителю потребовалась медицинская помощь. Как подчеркнул губернатор, над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по посёлкам Маслова Пристань и Первомайский, сёлам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка, Терезовка и хутору Мухин выпущен 41 боеприпас в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 4 беспилотников", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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