https://ria.ru/20240914/napadeniya-1972708315.html

Юрист рассказал, что ждет участников чатов в Telegram о нападениях на школы

Юрист рассказал, что ждет участников чатов в Telegram о нападениях на школы - РИА Новости, 14.09.2024

Юрист рассказал, что ждет участников чатов в Telegram о нападениях на школы

Участникам чатов в РФ, в которых обсуждаются возможные нападения на школы, может грозить до 15 лет лишения свободы, а организаторам - вплоть до 20 лет,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T15:59

2024-09-14T15:59

2024-09-14T15:59

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москва

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Участникам чатов в РФ, в которых обсуждаются возможные нападения на школы, может грозить до 15 лет лишения свободы, а организаторам - вплоть до 20 лет, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. Ранее в МВД РФ заявили, что фиксируют создание в Telegram сообществ, в которых обсуждается нападение на учебные заведения. По данным правоохранителей, основная цель провокаций - насаждение панических настроений, направленных на дестабилизацию обстановки в учреждениях среднего общего образования, расшатывания социальной обстановки. "Создание подобных чатов и участие в них может быть квалифицировано правоохранительными органами как организация террористического сообщества и участие в нем. Причем даже простым участникам таких сообществ в Telegram грозит до 15 лет лишения свободы, а организаторам - до 20 лет", - рассказал Хаминский. Однако, по его словам, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, если лицо добровольно прекратит участие в террористическом сообществе и сообщит о его существовании. "Кроме того, участников таких сообществ могут привлечь и за приготовление к террористическому акту. Если же не будет доказан умысел на создание террористического сообщества и на реальную подготовку к теракту, то данные лица могут быть привлечены к ответственности за хулиганство", - заключил юрист.

https://ria.ru/20240127/ugroza-1923805391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, московская область (подмосковье), telegram