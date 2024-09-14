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Юрист рассказал, что ждет участников чатов в Telegram о нападениях на школы - РИА Новости, 14.09.2024
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15:59 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/napadeniya-1972708315.html
Юрист рассказал, что ждет участников чатов в Telegram о нападениях на школы
Юрист рассказал, что ждет участников чатов в Telegram о нападениях на школы - РИА Новости, 14.09.2024
Юрист рассказал, что ждет участников чатов в Telegram о нападениях на школы
Участникам чатов в РФ, в которых обсуждаются возможные нападения на школы, может грозить до 15 лет лишения свободы, а организаторам - вплоть до 20 лет,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:59
2024-09-14T15:59
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Участникам чатов в РФ, в которых обсуждаются возможные нападения на школы, может грозить до 15 лет лишения свободы, а организаторам - вплоть до 20 лет, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. Ранее в МВД РФ заявили, что фиксируют создание в Telegram сообществ, в которых обсуждается нападение на учебные заведения. По данным правоохранителей, основная цель провокаций - насаждение панических настроений, направленных на дестабилизацию обстановки в учреждениях среднего общего образования, расшатывания социальной обстановки. "Создание подобных чатов и участие в них может быть квалифицировано правоохранительными органами как организация террористического сообщества и участие в нем. Причем даже простым участникам таких сообществ в Telegram грозит до 15 лет лишения свободы, а организаторам - до 20 лет", - рассказал Хаминский. Однако, по его словам, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, если лицо добровольно прекратит участие в террористическом сообществе и сообщит о его существовании. "Кроме того, участников таких сообществ могут привлечь и за приготовление к террористическому акту. Если же не будет доказан умысел на создание террористического сообщества и на реальную подготовку к теракту, то данные лица могут быть привлечены к ответственности за хулиганство", - заключил юрист.
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россия, москва, московская область (подмосковье), telegram
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Telegram
Юрист рассказал, что ждет участников чатов в Telegram о нападениях на школы

Хаминский: участникам обсуждений нападений на школы грозит до 15 лет тюрьмы в РФ

CC0 / / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
CC0 / /
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Участникам чатов в РФ, в которых обсуждаются возможные нападения на школы, может грозить до 15 лет лишения свободы, а организаторам - вплоть до 20 лет, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
Ранее в МВД РФ заявили, что фиксируют создание в Telegram сообществ, в которых обсуждается нападение на учебные заведения. По данным правоохранителей, основная цель провокаций - насаждение панических настроений, направленных на дестабилизацию обстановки в учреждениях среднего общего образования, расшатывания социальной обстановки.
«
"Создание подобных чатов и участие в них может быть квалифицировано правоохранительными органами как организация террористического сообщества и участие в нем. Причем даже простым участникам таких сообществ в Telegram грозит до 15 лет лишения свободы, а организаторам - до 20 лет", - рассказал Хаминский.
Однако, по его словам, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, если лицо добровольно прекратит участие в террористическом сообществе и сообщит о его существовании.
"Кроме того, участников таких сообществ могут привлечь и за приготовление к террористическому акту. Если же не будет доказан умысел на создание террористического сообщества и на реальную подготовку к теракту, то данные лица могут быть привлечены к ответственности за хулиганство", - заключил юрист.
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