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Артиллеристам группировки "Днепр" вручили госнаграды - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/nagrazhdenie-1972643408.html
Артиллеристам группировки "Днепр" вручили госнаграды
Артиллеристам группировки "Днепр" вручили госнаграды - РИА Новости, 14.09.2024
Артиллеристам группировки "Днепр" вручили госнаграды
Артиллеристам из расчета орудия Д-30 одного из подразделений группировки войск "Днепр" вручили государственные награды на их боевых позициях в Запорожской... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T05:02
2024-09-14T05:02
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Артиллеристам из расчета орудия Д-30 одного из подразделений группировки войск "Днепр" вручили государственные награды на их боевых позициях в Запорожской области. "Заметили нашу работу, что мы хорошо отработали, где-то даже очень хорошо. Посчитало командование, что нужно наградить за это, награда за труд, который мы сейчас делаем", - рассказал журналистам командир орудия Д-30 с позывным "Батарейка", награжденный медалью "За отвагу". По его словам, в расчете - молодые парни, добровольцы, которые после специальной военной операции намерены продолжить служить по контракту. "Число уничтоженных целей противника сложно назвать, уже сбились со счета. Постоянно огнем поражаем опорные пункты противника, открываем дорогу нашим штурмовым группам", - отметил военнослужащий.
https://ria.ru/20240914/spetsoperatsiya-1972640278.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Артиллеристам группировки "Днепр" вручили госнаграды

Артиллеристам из расчета орудия Д-30 в Запорожской области вручили госнаграды

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаграждение медалью "За отвагу"
Награждение медалью За отвагу - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Награждение медалью "За отвагу". Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Артиллеристам из расчета орудия Д-30 одного из подразделений группировки войск "Днепр" вручили государственные награды на их боевых позициях в Запорожской области.
"Заметили нашу работу, что мы хорошо отработали, где-то даже очень хорошо. Посчитало командование, что нужно наградить за это, награда за труд, который мы сейчас делаем", - рассказал журналистам командир орудия Д-30 с позывным "Батарейка", награжденный медалью "За отвагу".
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По его словам, в расчете - молодые парни, добровольцы, которые после специальной военной операции намерены продолжить служить по контракту. "Число уничтоженных целей противника сложно назвать, уже сбились со счета. Постоянно огнем поражаем опорные пункты противника, открываем дорогу нашим штурмовым группам", - отметил военнослужащий.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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