https://ria.ru/20240914/nagrazhdenie-1972643408.html

Артиллеристам группировки "Днепр" вручили госнаграды

Артиллеристам группировки "Днепр" вручили госнаграды - РИА Новости, 14.09.2024

Артиллеристам группировки "Днепр" вручили госнаграды

Артиллеристам из расчета орудия Д-30 одного из подразделений группировки войск "Днепр" вручили государственные награды на их боевых позициях в Запорожской... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T05:02

2024-09-14T05:02

2024-09-14T05:02

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Артиллеристам из расчета орудия Д-30 одного из подразделений группировки войск "Днепр" вручили государственные награды на их боевых позициях в Запорожской области. "Заметили нашу работу, что мы хорошо отработали, где-то даже очень хорошо. Посчитало командование, что нужно наградить за это, награда за труд, который мы сейчас делаем", - рассказал журналистам командир орудия Д-30 с позывным "Батарейка", награжденный медалью "За отвагу". По его словам, в расчете - молодые парни, добровольцы, которые после специальной военной операции намерены продолжить служить по контракту. "Число уничтоженных целей противника сложно назвать, уже сбились со счета. Постоянно огнем поражаем опорные пункты противника, открываем дорогу нашим штурмовым группам", - отметил военнослужащий.

https://ria.ru/20240914/spetsoperatsiya-1972640278.html

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия