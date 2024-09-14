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В Москве арестовали двух девушек, которые довели знакомую до самоубийства - РИА Новости, 14.09.2024
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21:09 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/moskva-1972752613.html
В Москве арестовали двух девушек, которые довели знакомую до самоубийства
В Москве арестовали двух девушек, которые довели знакомую до самоубийства - РИА Новости, 14.09.2024
В Москве арестовали двух девушек, которые довели знакомую до самоубийства
Две девушки арестованы в Москве за доведение своей знакомой до самоубийства, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T21:09
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Две девушки арестованы в Москве за доведение своей знакомой до самоубийства, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Ранее ведомство сообщало, что девушки, находясь в квартире вместе с потерпевшей, продолжительное время оскорбляли ее, клеветали, угрожали применением насилия и унижали ее человеческое достоинство. При этом все свои действия они снимали на камеру. Позже она скончалась в больнице. Столичный СК возбудил уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" (пункт "г" части 2 статьи 110 УК РФ). "Постановлениями Тверского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кизиловой Анастасии Андреевны и Ворониной Альбины Атобековны на срок 2 месяца до 13 ноября 2024 года. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали двух девушек, которые довели знакомую до самоубийства

В Москве девушек, которые довели знакомую до самоубийства, заключили под стражу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Две девушки арестованы в Москве за доведение своей знакомой до самоубийства, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Ранее ведомство сообщало, что девушки, находясь в квартире вместе с потерпевшей, продолжительное время оскорбляли ее, клеветали, угрожали применением насилия и унижали ее человеческое достоинство. При этом все свои действия они снимали на камеру. Позже она скончалась в больнице. Столичный СК возбудил уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" (пункт "г" части 2 статьи 110 УК РФ).
"Постановлениями Тверского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кизиловой Анастасии Андреевны и Ворониной Альбины Атобековны на срок 2 месяца до 13 ноября 2024 года. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", - говорится в сообщении.
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