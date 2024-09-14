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Около 40 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве с начала года
Около 40 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве с начала года - РИА Новости, 14.09.2024
Около 40 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве с начала года
Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали около 40 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, сообщил... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:30
2024-09-14T13:30
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали около 40 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, с начала года восстановили порядка 40 километров таких конструкций. Чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, Проспекте Мира, Северо-Восточной хорде и Осташковском шоссе", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности. "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством", - отметил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности с 2014 года в столице отремонтировали более 1,2 тысячи километров барьерных ограждений.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Около 40 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве с начала года
Бирюков: около 40 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве с начала года
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали около 40 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, с начала года восстановили порядка 40 километров таких конструкций. Чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, Проспекте Мира, Северо-Восточной хорде и Осташковском шоссе", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что работы выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности.
"В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством", - отметил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности с 2014 года в столице отремонтировали более 1,2 тысячи километров барьерных ограждений.