https://ria.ru/20240914/moskva-1972686105.html

Около 40 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве с начала года

Около 40 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве с начала года - РИА Новости, 14.09.2024

Около 40 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве с начала года

Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали около 40 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, сообщил... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:30

2024-09-14T13:30

2024-09-14T13:30

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петр бирюков

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали около 40 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, с начала года восстановили порядка 40 километров таких конструкций. Чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, Проспекте Мира, Северо-Восточной хорде и Осташковском шоссе", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности. "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством", - отметил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности с 2014 года в столице отремонтировали более 1,2 тысячи километров барьерных ограждений.

https://ria.ru/20240615/moskva-1953112128.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков