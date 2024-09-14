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ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей из ПМР - РИА Новости, 14.09.2024
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18:16 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/moldavia-1972728891.html
ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей из ПМР
ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей из ПМР - РИА Новости, 14.09.2024
ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей из ПМР
ЦИК Молдавии сократил к выборам президента и референдуму о вступлении в Евросоюз число участков для избирателей из населенных пунктов непризнанной... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T18:16
2024-09-14T18:16
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. ЦИК Молдавии сократил к выборам президента и референдуму о вступлении в Евросоюз число участков для избирателей из населенных пунктов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с 44 до 30, сообщает в субботу комиссия. Центральная избирательная комиссия Молдавии 4 сентября объявила о том, что намерена рассмотреть вопрос о сокращении числа избирательных участков для жителей ПМР. Согласно документу, опубликованному на сайте ЦИК, сокращение числа участков связано с динамикой явки избирателей на прошлых выборах и численностью населения. "Центральная избирательная комиссия приняла решение организовать 30 избирательных участков для республиканского конституционного референдума и выборов на должность президента Республики Молдова 20 октября 2024 года. При установлении количества избирательных участков для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра приняты во внимание данные Государственного реестра избирателей, относящиеся к динамике участия избирателей левобережных населенных пунктов в трех последних выборах", - говорится на сайте комиссии. Поясняется, что согласно положениям избирательного кодекса, министерство внутренних дел Молдавии примет все необходимые меры по поддержанию общественного порядка в населенных пунктах, где расположены данные избирательные участки. На президентских выборах 2020 года на правом берегу Днестра для жителей Приднестровья было открыто 42 участка, а на парламентских выборах 2021 года - 44. На президентских выборах в Молдавии 2020 года явка избирателей из Приднестровья составила около 32 тысяч человек, а спустя год проголосовать на досрочных парламентских выборах изъявили желание 29 тысяч жителей региона. В 2024 году президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября, в один день с референдумом о евроинтеграции. На референдум будет вынесен один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне националистических выступлений. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
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в мире, молдавия, днестр
В мире, Молдавия, Днестр
ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей из ПМР

ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей из ПМР с 44 до 30

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. ЦИК Молдавии сократил к выборам президента и референдуму о вступлении в Евросоюз число участков для избирателей из населенных пунктов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с 44 до 30, сообщает в субботу комиссия.
Центральная избирательная комиссия Молдавии 4 сентября объявила о том, что намерена рассмотреть вопрос о сокращении числа избирательных участков для жителей ПМР. Согласно документу, опубликованному на сайте ЦИК, сокращение числа участков связано с динамикой явки избирателей на прошлых выборах и численностью населения.
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"Центральная избирательная комиссия приняла решение организовать 30 избирательных участков для республиканского конституционного референдума и выборов на должность президента Республики Молдова 20 октября 2024 года. При установлении количества избирательных участков для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра приняты во внимание данные Государственного реестра избирателей, относящиеся к динамике участия избирателей левобережных населенных пунктов в трех последних выборах", - говорится на сайте комиссии.
Поясняется, что согласно положениям избирательного кодекса, министерство внутренних дел Молдавии примет все необходимые меры по поддержанию общественного порядка в населенных пунктах, где расположены данные избирательные участки.
На президентских выборах 2020 года на правом берегу Днестра для жителей Приднестровья было открыто 42 участка, а на парламентских выборах 2021 года - 44. На президентских выборах в Молдавии 2020 года явка избирателей из Приднестровья составила около 32 тысяч человек, а спустя год проголосовать на досрочных парламентских выборах изъявили желание 29 тысяч жителей региона.
В 2024 году президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября, в один день с референдумом о евроинтеграции. На референдум будет вынесен один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне националистических выступлений. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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