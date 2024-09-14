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На десятом километре МКАД восстановили движение

На десятом километре МКАД восстановили движение - РИА Новости, 14.09.2024

На десятом километре МКАД восстановили движение

Движение на внутренней стороне десятого километра МКАД, где столкнулись пять автомобилей, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T02:21

2024-09-14T02:21

2024-09-14T04:27

происшествия

авто

россия

москва

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Движение на внутренней стороне десятого километра МКАД, где столкнулись пять автомобилей, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Движение на внутренней стороне десятого километра МКАД восстановлено", — говорится в сообщении.Ведомство сообщило в пятницу вечером, что на внутренней стороне десятого километра МКАД столкнулись пять автомобилей, информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20240913/avariya-1972625742.html

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происшествия, авто, россия, москва