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На десятом километре МКАД восстановили движение - РИА Новости, 14.09.2024
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02:21 14.09.2024 (обновлено: 04:27 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/mkad-1972639199.html
На десятом километре МКАД восстановили движение
На десятом километре МКАД восстановили движение - РИА Новости, 14.09.2024
На десятом километре МКАД восстановили движение
Движение на внутренней стороне десятого километра МКАД, где столкнулись пять автомобилей, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T02:21
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происшествия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Движение на внутренней стороне десятого километра МКАД, где столкнулись пять автомобилей, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Движение на внутренней стороне десятого километра МКАД восстановлено", — говорится в сообщении.Ведомство сообщило в пятницу вечером, что на внутренней стороне десятого километра МКАД столкнулись пять автомобилей, информация о пострадавших уточняется.
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происшествия, авто, россия, москва
Происшествия, Авто, Россия, Москва
На десятом километре МКАД восстановили движение

Дептранс: на десятом километре МКАД восстановили движение после ДТП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАД
Автомобильное движение на МКАД - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Движение на внутренней стороне десятого километра МКАД, где столкнулись пять автомобилей, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«
"Движение на внутренней стороне десятого километра МКАД восстановлено", — говорится в сообщении.
Ведомство сообщило в пятницу вечером, что на внутренней стороне десятого километра МКАД столкнулись пять автомобилей, информация о пострадавших уточняется.
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