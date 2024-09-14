https://ria.ru/20240914/minoborony-1972698189.html

Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными

Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными - РИА Новости, 14.09.2024

Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:48

2024-09-14T14:48

2024-09-14T14:48

специальная военная операция на украине

россия

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в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. Ранее министерство сообщило о состоявшемся в субботу обмене 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 103 военнопленных ВСУ. На кадрах показано, как освобожденные россияне садятся в автобус. "Здорово, я не ожидал вообще, что приеду. Хорошо, эмоций много", - сказал один из военнослужащих. "Появилось такое облегчение сразу на душе, уже понимаю, что я поеду домой, уже все позади, уже не о чем переживать. Хочется большое спасибо вам сказать", - заявил ещё один освобождённый.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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Кадры возвращения из плена российских военных Минобороны РФ показало кадры возвращения из плена группы российских военных. 2024-09-14T14:48 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, вооруженные силы украины, в мире