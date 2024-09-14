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Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/minoborony-1972698189.html
Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными
Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными - РИА Новости, 14.09.2024
Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:48
2024-09-14T14:48
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. Ранее министерство сообщило о состоявшемся в субботу обмене 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 103 военнопленных ВСУ. На кадрах показано, как освобожденные россияне садятся в автобус. "Здорово, я не ожидал вообще, что приеду. Хорошо, эмоций много", - сказал один из военнослужащих. "Появилось такое облегчение сразу на душе, уже понимаю, что я поеду домой, уже все позади, уже не о чем переживать. Хочется большое спасибо вам сказать", - заявил ещё один освобождённый.
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россия
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Кадры возвращения из плена российских военных
Минобороны РФ показало кадры возвращения из плена группы российских военных.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными

Минобороны: в Россию вернулись 103 военных, захваченных в плен в Курской области

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими.
Ранее министерство сообщило о состоявшемся в субботу обмене 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 103 военнопленных ВСУ.
На кадрах показано, как освобожденные россияне садятся в автобус.
"Здорово, я не ожидал вообще, что приеду. Хорошо, эмоций много", - сказал один из военнослужащих.
"Появилось такое облегчение сразу на душе, уже понимаю, что я поеду домой, уже все позади, уже не о чем переживать. Хочется большое спасибо вам сказать", - заявил ещё один освобождённый.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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