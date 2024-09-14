https://ria.ru/20240914/migranty-1972706212.html
Польская оппозиция начала сбор подписей для референдума по мигрантам
Польская оппозиция начала сбор подписей для референдума по мигрантам - РИА Новости, 14.09.2024
Польская оппозиция начала сбор подписей для референдума по мигрантам
Польская оппозиция начинает сбор подписей для проведения референдума по вопросу релокации нелегальных мигрантов из других стран Европейского союза, заявил... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:35
2024-09-14T15:35
2024-09-14T15:35
в мире
польша
варшава
брюссель
ярослав качиньский
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg
ВАРШАВА, 14 сен - РИА Новости. Польская оппозиция начинает сбор подписей для проведения референдума по вопросу релокации нелегальных мигрантов из других стран Европейского союза, заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, выступая на субботней акции протеста в Варшаве. Польская оппозиция во главе с партией "Право и справедливость" постоянно обвиняет Туска, что его правительство согласится на продвигаемый Брюсселем механизм принудительной релокации нелегальных мигрантов и тысячи нелегалов будут направлены в Польшу. "Я хочу объявить о сборе подписей для проведения референдума по вопросам релокации. Скажем нет релокации", - сказал Качиньский, обращаясь к участвующим в протесте нескольким тысячам своих сторонников. Он пояснил, что для того, чтобы был организован референдум, нужно собрать 500 тысяч подписей. "Мы должны собрать с запасом - 600 - 700 тысяч подписей", - добавил глава PiS. Это заявление собравшиеся приняли с воодушевлением, начав скандировать "Нет релокации!". Минувшей осенью в Польше к власти пришла коалиция во главе с Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию.
https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html
https://ria.ru/20240622/migranty-1954657577.html
польша
варшава
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_d8b7de5f97058964a43fc4a03be5de93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, брюссель, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Брюссель, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Польская оппозиция начала сбор подписей для референдума по мигрантам
Польская оппозиция начала сбор подписей для референдума о релокации мигрантов
ВАРШАВА, 14 сен - РИА Новости. Польская оппозиция начинает сбор подписей для проведения референдума по вопросу релокации нелегальных мигрантов из других стран Европейского союза, заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, выступая на субботней акции протеста в Варшаве.
Польская оппозиция во главе с партией "Право и справедливость" постоянно обвиняет Туска, что его правительство согласится на продвигаемый Брюсселем
механизм принудительной релокации нелегальных мигрантов и тысячи нелегалов будут направлены в Польшу
.
"Я хочу объявить о сборе подписей для проведения референдума по вопросам релокации. Скажем нет релокации", - сказал Качиньский, обращаясь к участвующим в протесте нескольким тысячам своих сторонников.
Он пояснил, что для того, чтобы был организован референдум, нужно собрать 500 тысяч подписей. "Мы должны собрать с запасом - 600 - 700 тысяч подписей", - добавил глава PiS.
Это заявление собравшиеся приняли с воодушевлением, начав скандировать "Нет релокации!".
Минувшей осенью в Польше к власти пришла коалиция во главе с Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию.