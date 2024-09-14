https://ria.ru/20240914/meduchrezhdeniya-1972732798.html

Три медучреждения открылись в Карачаево-Черкесии в День республики

Три медучреждения открылись в Карачаево-Черкесии в День республики - РИА Новости, 14.09.2024

Три медучреждения открылись в Карачаево-Черкесии в День республики

В трех населенных пунктах Карачаево-Черкесии в субботу, в День республики, торжественно открылись две новые врачебные амбулатории и один фельдшерско-акушерский... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T18:56

2024-09-14T18:56

2024-09-14T18:56

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В трех населенных пунктах Карачаево-Черкесии в субботу, в День республики, торжественно открылись две новые врачебные амбулатории и один фельдшерско-акушерский пункт, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале."Амбулатории открылись в станице Преградной Урупского муниципального района и поселке городского типа Орджоникидзевский Карачаевского городского округа, фельдшерско-акушерский пункт – в ауле Нижняя Мара Карачаевского муниципального района", - написал Темрезов.Объекты, общая вместимость которых рассчитана на 400 посещений в смену, оснащены необходимыми кабинетами, новым оборудованием и соответствуют всем современным требованиям и нормам к пребыванию пациентов и медицинского персонала."Все объекты построены благодаря поддержке и решению президента России Владимира Путина о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", - добавил глава КЧР.

https://ria.ru/20240914/kchr-1972699223.html

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россия, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)