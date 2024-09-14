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Три медучреждения открылись в Карачаево-Черкесии в День республики - РИА Новости, 14.09.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
18:56 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/meduchrezhdeniya-1972732798.html
Три медучреждения открылись в Карачаево-Черкесии в День республики
Три медучреждения открылись в Карачаево-Черкесии в День республики - РИА Новости, 14.09.2024
Три медучреждения открылись в Карачаево-Черкесии в День республики
В трех населенных пунктах Карачаево-Черкесии в субботу, в День республики, торжественно открылись две новые врачебные амбулатории и один фельдшерско-акушерский... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T18:56
2024-09-14T18:56
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В трех населенных пунктах Карачаево-Черкесии в субботу, в День республики, торжественно открылись две новые врачебные амбулатории и один фельдшерско-акушерский пункт, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале."Амбулатории открылись в станице Преградной Урупского муниципального района и поселке городского типа Орджоникидзевский Карачаевского городского округа, фельдшерско-акушерский пункт – в ауле Нижняя Мара Карачаевского муниципального района", - написал Темрезов.Объекты, общая вместимость которых рассчитана на 400 посещений в смену, оснащены необходимыми кабинетами, новым оборудованием и соответствуют всем современным требованиям и нормам к пребыванию пациентов и медицинского персонала."Все объекты построены благодаря поддержке и решению президента России Владимира Путина о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", - добавил глава КЧР.
https://ria.ru/20240914/kchr-1972699223.html
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россия, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Три медучреждения открылись в Карачаево-Черкесии в День республики

© Фото : Рашид Темрезов / TelegramГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Рашид Темрезов / Telegram
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В трех населенных пунктах Карачаево-Черкесии в субботу, в День республики, торжественно открылись две новые врачебные амбулатории и один фельдшерско-акушерский пункт, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
"Амбулатории открылись в станице Преградной Урупского муниципального района и поселке городского типа Орджоникидзевский Карачаевского городского округа, фельдшерско-акушерский пункт – в ауле Нижняя Мара Карачаевского муниципального района", - написал Темрезов.
Объекты, общая вместимость которых рассчитана на 400 посещений в смену, оснащены необходимыми кабинетами, новым оборудованием и соответствуют всем современным требованиям и нормам к пребыванию пациентов и медицинского персонала.
"Все объекты построены благодаря поддержке и решению президента России Владимира Путина о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", - добавил глава КЧР.
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Вчера, 15:07
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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