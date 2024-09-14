https://ria.ru/20240914/kurskaya-1972691725.html

В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 14.09.2024

В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:11

2024-09-14T14:11

2024-09-14T14:23

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курская область

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое, сообщило Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое", — говорится в сообщении министерства.В результате противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения, уточнили в Минобороны.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, курская область