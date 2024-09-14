https://ria.ru/20240914/kontrtrazvedka-1972641242.html

Эксперт призвал ужесточить противодействие британской разведке

Эксперт призвал ужесточить противодействие британской разведке - РИА Новости, 14.09.2024

Эксперт призвал ужесточить противодействие британской разведке

Решение российских властей лишить аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании, которые занимались разведывательно-подрывной работой, абсолютно... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T03:18

2024-09-14T03:18

2024-09-14T03:18

россия

великобритания

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игорь коротченко

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британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Решение российских властей лишить аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании, которые занимались разведывательно-подрывной работой, абсолютно оправданно в нынешних условиях, когда Лондон стал главным центром по подготовке и проведению антироссийских акций, и противодействие британской разведке на территории России надо ужесточать, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. Накануне ФСБ России сообщила, что прекращена аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России, указала ФСБ. "Принятое российскими властями решение абсолютно обоснованно и, самое главное, в его основе лежат реальные оперативные материалы ФСБ, подтверждающие противоправный характер деятельности британских разведчиков", - сказал Коротченко. Эта превентивная мера полностью отвечает существующим реалиям, подчеркнул он. "Потому что Лондон сегодня - главный центр разведывательно-подрывной и террористической активности. Фактически все атаки на Россию с территории Украины, носящие диверсионно-террористический характер, координируются и обеспечиваются в том числе с опорой на возможности MI6 и военной разведки Великобритании", - пояснил Коротченко. "Сейчас существенным образом будет снижен разведывательный потенциал британской разведки для ведения подрывной деятельности внутри России с позиции дипломатических должностей прикрытия в политическом отделе британского посольства, а также с ряда других позиций", - добавил он. По словам эксперта, надо отметить, что Великобритания наряду с США, а именно дипломатические резидентуры их разведок MI6 и ЦРУ – "это наиболее активно действующие внутри России и опасные противники нашей страны, нашей контрразведки". "По MI6 сегодня мы можем говорить, что их потенциал сегодня на текущий момент будет серьезным образом ослаблен", - добавил Коротченко. Он указал на еще один аспект противоборства российской контрразведки с MI6. "Надо понимать, что содержащиеся в официальном заявлении ФСБ предупреждения о том, что при выявлении аналогичных действий со стороны других сотрудников британского посольства будут применяться аналогичные меры лишения аккредитации и высылки из России, абсолютно правомерны. Мы помним еще со времен дела Пеньковского, что в поддержании контактов со своей агентурой внутри нашей страны активно задействуются не только шпионы под видом дипломатов, но и их жены, а также сотрудники технических подразделений британского посольства", - сказал эксперт. "Соответственно, необходимо дальнейшее ужесточение контрразведывательного режима в отношении британского посольства и британских дипломатов, а также других дипломатических консульских учреждений Великобритании в России и в других городах помимо Москвы. Введение практики уведомительного выезда за пределы Москвы для всех без исключения категорий британских дипломатов, кроме посла", - добавил Коротченко. Помимо этого, необходимо серьезно противодействовать возможностям, которые имеет посольство Великобритании в Москве с точки зрения ведения радиоэлектронной разведки, подчеркнул собеседник агентства. "Если посмотреть на здание британского посольства, мы увидим на его крыше радиопрозрачное укрытие, за которым скрываются соответствующие антенные системы. На верхних этажах посольства оборудован полноценный центр ведения электронной разведки, очевидно, находящийся в двойном подчинении - как MI6, так и штаб-квартиры правительственной связи Великобритании, которая занимается электронным шпионажем", - пояснил Коротченко. "Соответственно, необходимы меры противодействия, включая задействование соответствующих систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного противодействия для максимального затруднения и снижения потенциала ведения британцами электронной разведки в московской зоне", - добавил он.

https://ria.ru/20240913/zakharova-1972431012.html

https://ria.ru/20240913/velikobritaniya-1972436147.html

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

https://ria.ru/20240913/peskov-1972485737.html

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россия, великобритания, москва, игорь коротченко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), британская разведывательная служба mi6, снг, в мире