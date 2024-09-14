https://ria.ru/20240914/konflikt-1972722459.html

Поставка ракет Украине делает Британию участником конфликта, заявил Пушков

Поставка ракет Украине делает Британию участником конфликта, заявил Пушков - РИА Новости, 14.09.2024

Поставка ракет Украине делает Британию участником конфликта, заявил Пушков

Поставка новых ракет Украине автоматически делает из Великобритании участника войны, Лондону нужно учитывать возможные последствия, заявил сенатор Алексей... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:33

2024-09-14T17:33

2024-09-14T17:33

специальная военная операция на украине

россия

украина

алексей пушков

нато

в мире

великобритания

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Поставка новых ракет Украине автоматически делает из Великобритании участника войны, Лондону нужно учитывать возможные последствия, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Премьер Британии (Кир - ред.) Стармер утверждает, что Британия "не ищет конфликта с Россией", но у Украины "есть право на самооборону". Возникает несколько соображений... Первое: право на самооборону имеет не только Украина, но и Россия. И оно будет осуществляться, когда и если британские военные начнут наводить свои ракеты на российские цели. Похоже, Стармер забыл об этом", - написал Пушков. "Второй: действия Британии по военно-техническому оснащению Украины все больше указывают на то, что власти Британии вполне осознанно идут к военному конфликту с Россией, иными словами - ищут его", - добавил он. "И третье: осознают ли в Лондоне возможные последствия такого конфликта? Или убедили себя в том, что их не будет? Потому что поставка новых ракет Украине автоматически делает из Британии участника войны. Судя по всему, в Лондоне это до конца не осознали. А напрасно", - заключил Пушков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

россия

украина

великобритания

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россия, украина, алексей пушков, нато, в мире, великобритания