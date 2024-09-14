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Коломойского* лишили гражданства Кипра - РИА Новости, 14.09.2024
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21:15 14.09.2024 (обновлено: 23:17 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/kolomoyskiy-1972753221.html
Коломойского* лишили гражданства Кипра
Коломойского* лишили гражданства Кипра - РИА Новости, 14.09.2024
Коломойского* лишили гражданства Кипра
Бывший соратник Владимира Зеленского, украинский олигарх Игорь Коломойский* оказался среди восьми человек, которых совет министров Кипра 4 сентября 2024 года... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T21:15
2024-09-14T23:17
в мире
кипр
россия
украина
игорь коломойский
владимир зеленский
служба безопасности украины
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АФИНЫ, 14 сен — РИА Новости. Бывший соратник Владимира Зеленского, украинский олигарх Игорь Коломойский* оказался среди восьми человек, которых совет министров Кипра 4 сентября 2024 года лишил кипрского гражданства, пишет газета "Филелефтерос"."Украинский олигарх Игорь Коломойский*, один из самых богатых и известных людей, некогда союзник президента Зеленского, теряет кипрское гражданство после того, как власти республики подтвердили, что оно было получено путем мошенничества, представления ложных данных и сокрытия существенных фактов. В решении, принятом 4 сентября, говорится, что как до, так и после натурализации он был и остается лицом сомнительного характера, а его натурализация создала и создает огромный риск для репутации Республики Кипр", — говорится в статье.Как отмечается, ключевую роль в решении о лишении гражданства сыграло то, что в своем заявлении на натурализацию он не упомянул ничего о деле об уклонении от уплаты налогов в России, которое расследовали против него в 2008 году. Натурализация Коломойского* в качестве киприота произошла двумя годами позже, в июне 2010-го.Газета напоминает, что в последнее время олигарх стал мишенью для самого Зеленского, хотя именно бизнесмен помог ему прийти к власти на Украине в 2019 году при помощи своего телеканала, где Зеленский вел собственное шоу.Также 4 сентября кипрский Совмин принял решение о лишении гражданства Кипра еще семи человек, натурализовавшихся на основании инвестиционной программы.В частности, это россиянин Максим Захарченко и члены его семьи. Газета утверждает, что Захарченко скрыл "существенные данные" о возбужденном против него гражданском деле в США, где его обвиняли в финансовых нарушениях. Суд первой инстанции штата Нью-Джерси в ноябре 2019-го постановил наложить на Захарченко и его компанию денежное взыскание на сумму, превышающую 32 миллиона долларов, пишет газета.Кипрского гражданства лишился также египтянин Мохамед Абдельрахман Мохамед Салем, так как он инвестировал с целью натурализации сумму меньше заявленной. Газета пишет, что инвестор задекларировал квартиру в Лимасоле стоимостью два миллиона евро, но продавец недвижимости впоследствии вернул на его банковские счета в Великобритании сумму в размере 1,050 миллиона евро.СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его.Кипр с 2007-го предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013-го насчитывала порядка восьми миллиардов евро инвестиций, власти выдали около четырех тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Ее отменили 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы приняли сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.С октября 2021-го кипрского гражданства лишились более 220 человек.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240829/sud-1969307242.html
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в мире, кипр, россия, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Кипр, Россия, Украина, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Коломойского* лишили гражданства Кипра

"Филелефтерос": украинского олигарха Коломойского лишили гражданства Кипра

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский*
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский*. Архивное фото
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АФИНЫ, 14 сен — РИА Новости. Бывший соратник Владимира Зеленского, украинский олигарх Игорь Коломойский* оказался среди восьми человек, которых совет министров Кипра 4 сентября 2024 года лишил кипрского гражданства, пишет газета "Филелефтерос".
"Украинский олигарх Игорь Коломойский*, один из самых богатых и известных людей, некогда союзник президента Зеленского, теряет кипрское гражданство после того, как власти республики подтвердили, что оно было получено путем мошенничества, представления ложных данных и сокрытия существенных фактов. В решении, принятом 4 сентября, говорится, что как до, так и после натурализации он был и остается лицом сомнительного характера, а его натурализация создала и создает огромный риск для репутации Республики Кипр", — говорится в статье.
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Как отмечается, ключевую роль в решении о лишении гражданства сыграло то, что в своем заявлении на натурализацию он не упомянул ничего о деле об уклонении от уплаты налогов в России, которое расследовали против него в 2008 году. Натурализация Коломойского* в качестве киприота произошла двумя годами позже, в июне 2010-го.
Газета напоминает, что в последнее время олигарх стал мишенью для самого Зеленского, хотя именно бизнесмен помог ему прийти к власти на Украине в 2019 году при помощи своего телеканала, где Зеленский вел собственное шоу.
Также 4 сентября кипрский Совмин принял решение о лишении гражданства Кипра еще семи человек, натурализовавшихся на основании инвестиционной программы.
В частности, это россиянин Максим Захарченко и члены его семьи. Газета утверждает, что Захарченко скрыл "существенные данные" о возбужденном против него гражданском деле в США, где его обвиняли в финансовых нарушениях. Суд первой инстанции штата Нью-Джерси в ноябре 2019-го постановил наложить на Захарченко и его компанию денежное взыскание на сумму, превышающую 32 миллиона долларов, пишет газета.
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Кипрского гражданства лишился также египтянин Мохамед Абдельрахман Мохамед Салем, так как он инвестировал с целью натурализации сумму меньше заявленной. Газета пишет, что инвестор задекларировал квартиру в Лимасоле стоимостью два миллиона евро, но продавец недвижимости впоследствии вернул на его банковские счета в Великобритании сумму в размере 1,050 миллиона евро.
СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его.
Кипр с 2007-го предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013-го насчитывала порядка восьми миллиардов евро инвестиций, власти выдали около четырех тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Ее отменили 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы приняли сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.
С октября 2021-го кипрского гражданства лишились более 220 человек.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
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