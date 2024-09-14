https://ria.ru/20240914/khimki-1972738608.html

В Химках приняли военную присягу 376 курсантов академии МЧС

В Химках приняли военную присягу 376 курсантов академии МЧС - РИА Новости, 14.09.2024

В Химках приняли военную присягу 376 курсантов академии МЧС

В Академии гражданской защиты МЧС России в Химках состоялось торжественное принятие присяги, 376 курсантов дали клятву на верность Отечеству, сообщает... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T19:30

2024-09-14T19:30

2024-09-14T19:30

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Академии гражданской защиты МЧС России в Химках состоялось торжественное принятие присяги, 376 курсантов дали клятву на верность Отечеству, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Кроме того, обязательство быть верными Отечеству дали 80 воспитанников Кадетского пожарно-спасательного корпуса, 146 студентов инженерного и гуманитарного факультетов, 12 офицеров и 30 курсантов факультета по подготовке иностранных специалистов."Когда я проходил мимо своих родителей и всех остальных я очень сильно радовался. Я испытывал гордость за то, что я нахожусь здесь, за то, что я нахожусь в этом строю, что я иду со своими товарищами, с которыми за два месяца я уже довольно сильно сплотился. Я, действительно, рад этому", — рассказал курсант Академии гражданской защиты МЧС Владимир Никашин.В рамках знаменательного для ведомства события состоялась церемония открытия многофункционального спортивного комплекса Академии гражданской защиты МЧС России. Здесь обустроили более 10 залов для занятий волейболом, футболом, хоккеем, теннисом, аэробикой, боевым искусствам и боксу, а также комнаты с полосой препятствий по пожаро-спасательному спорту и кабинеты для обучения пилотированию БПЛА.Академия является головным учебно-методическим центром в системе высшего образования МЧС России. Основным направлением ее деятельности является подготовка специалистов в области защиты населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций. За 30 лет работы из академии вышли тысячи высококлассных специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20240913/les-1972609343.html

россия

химки (городской округ в московской области)

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки (городской округ в московской области)