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Темрезов вручил государственные награды жителям КЧР
Темрезов вручил государственные награды жителям КЧР - РИА Новости, 14.09.2024
Темрезов вручил государственные награды жителям КЧР
В День Карачаево-Черкесской Республики и 199-летия со дня основания города Черкесска, в субботу, глава региона Рашид Темрезов отметил государственными наградами РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:55
2024-09-14T14:55
2024-09-14T15:05
карачаево-черкесская республика
общество
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черкесск
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В День Карачаево-Черкесской Республики и 199-летия со дня основания города Черкесска, в субботу, глава региона Рашид Темрезов отметил государственными наградами жителей региона, сообщается на официальном сайте республиканского правительства.В числе награжденных участник Великой Отечественный войны – Юнус Каракетов, которому указом президента России посмертно присвоено почетное звание Героя Российской Федерацией. В торжественной обстановке глава республики передал на хранение медаль "Золотая Звезда Героя Российской Федерации" внучатому племяннику ветерана Спартаку Каракетову.Также указом президента России медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден депутат Народного Собрания КЧР Абидин Меремкулов. Почетную грамоту президента РФ вручил председателю избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Ларисе Абазалевой.Орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" наградил первого заместителя председателя Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии Дагира Смакуева.Традиционно, в День республики, Темрезов вручает почетные звания жителям Карачаево-Черкесии, которые многие годы трудятся в своих профессиях во благо малой родины и Отечества."Вы – те люди, благодаря которым, мы видим стабильное и всестороннее развитие Карачаево-Черкесской Республики. Вы - достойные потомки наших старших, и я уверен, что наша республика в надежных руках. Примите искренние слова признательности за ваш упорный, созидательной труд, за тот вклад, что вы вносите в развитие нашей республики, в наших детей и, как следствие, в стабильное и светлое будущее Карачаево-Черкесии и всей России. Отдельные слова благодарности хочу выразить нашим землякам, защитникам, которые мужественно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Это вызов, который наши земляки с честью приняли. Каждый из них - настоящий мужчина и герой современности. Гордимся и ждем дома с Победой!" - цитирует пресс-служба Темрезова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, черкесск, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Общество, Россия, Черкесск, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В День Карачаево-Черкесской Республики и 199-летия со дня основания города Черкесска, в субботу, глава региона Рашид Темрезов отметил государственными наградами жителей региона, сообщается на официальном сайте республиканского правительства.
В числе награжденных участник Великой Отечественный войны – Юнус Каракетов, которому указом президента России
посмертно присвоено почетное звание Героя Российской Федерацией. В торжественной обстановке глава республики передал на хранение медаль "Золотая Звезда Героя Российской Федерации" внучатому племяннику ветерана Спартаку Каракетову.
Также указом президента России медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден депутат Народного Собрания КЧР Абидин Меремкулов. Почетную грамоту президента РФ вручил председателю избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Ларисе Абазалевой.
Орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" наградил первого заместителя председателя Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии Дагира Смакуева.
Традиционно, в День республики, Темрезов вручает почетные звания жителям Карачаево-Черкесии, которые многие годы трудятся в своих профессиях во благо малой родины и Отечества.
"Вы – те люди, благодаря которым, мы видим стабильное и всестороннее развитие Карачаево-Черкесской Республики. Вы - достойные потомки наших старших, и я уверен, что наша республика в надежных руках. Примите искренние слова признательности за ваш упорный, созидательной труд, за тот вклад, что вы вносите в развитие нашей республики, в наших детей и, как следствие, в стабильное и светлое будущее Карачаево-Черкесии и всей России. Отдельные слова благодарности хочу выразить нашим землякам, защитникам, которые мужественно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Это вызов, который наши земляки с честью приняли. Каждый из них - настоящий мужчина и герой современности. Гордимся и ждем дома с Победой!" - цитирует пресс-служба Темрезова.