https://ria.ru/20240914/kchr-1972699223.html

Главные достижения народного хозяйства региона представили в КЧР

Главные достижения народного хозяйства региона представили в КЧР - РИА Новости, 14.09.2024

Главные достижения народного хозяйства региона представили в КЧР

В День Карачаево-Черкесии и города Черкесска, в субботу, 50 сельхозтоваропроизводителей, 30 крупных промышленных предприятий и начинающие предприниматели... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T15:07

2024-09-14T15:07

2024-09-14T15:07

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972701506_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_768c4022e0a860c81b3fb4f07afb7877.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В День Карачаево-Черкесии и города Черкесска, в субботу, 50 сельхозтоваропроизводителей, 30 крупных промышленных предприятий и начинающие предприниматели представили гостям и жителям республиканской столицы свою продукцию, сообщается на официальном сайте правительства региона.Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов лично посетил ярмарку, пообщался с горожанами и гостями республиканской столицы и ознакомился с представленной продукцией."Свежий урожай от наших аграриев, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, широкий ассортимент товаров предприятий легкой промышленности, химической отрасли, строительных материалов, машиностроения и многое другое. Без преувеличения, здесь есть абсолютно все, чем богата и горда наша республика в сфере АПК и отрасли промышленности", - отметил Темрезов, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что производители региона в этот день не просто презентуют выпускаемую продукцию, многие из них делятся с гостями ярмарки своими достижениями."А их, дорогие земляки, в нашей республике немало! За последние годы в Карачаево-Черкесии успешно реализован ряд инвестиционных проектов как в сфере сельского хозяйства, так и отрасли промышленности, которые позволили не только увеличить объемы производства, но и способствовали развитию отраслей, а значит и всей республики в целом", - добавил Темрезов.Он пригласил всех желающих посетить эту ярмарку и своими глазами увидеть, насколько изобильна республика.

черкесск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черкесск, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)