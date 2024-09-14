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Главные достижения народного хозяйства региона представили в КЧР
Главные достижения народного хозяйства региона представили в КЧР - РИА Новости, 14.09.2024
Главные достижения народного хозяйства региона представили в КЧР
В День Карачаево-Черкесии и города Черкесска, в субботу, 50 сельхозтоваропроизводителей, 30 крупных промышленных предприятий и начинающие предприниматели... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:07
2024-09-14T15:07
2024-09-14T15:07
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В День Карачаево-Черкесии и города Черкесска, в субботу, 50 сельхозтоваропроизводителей, 30 крупных промышленных предприятий и начинающие предприниматели представили гостям и жителям республиканской столицы свою продукцию, сообщается на официальном сайте правительства региона.Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов лично посетил ярмарку, пообщался с горожанами и гостями республиканской столицы и ознакомился с представленной продукцией."Свежий урожай от наших аграриев, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, широкий ассортимент товаров предприятий легкой промышленности, химической отрасли, строительных материалов, машиностроения и многое другое. Без преувеличения, здесь есть абсолютно все, чем богата и горда наша республика в сфере АПК и отрасли промышленности", - отметил Темрезов, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что производители региона в этот день не просто презентуют выпускаемую продукцию, многие из них делятся с гостями ярмарки своими достижениями."А их, дорогие земляки, в нашей республике немало! За последние годы в Карачаево-Черкесии успешно реализован ряд инвестиционных проектов как в сфере сельского хозяйства, так и отрасли промышленности, которые позволили не только увеличить объемы производства, но и способствовали развитию отраслей, а значит и всей республики в целом", - добавил Темрезов.Он пригласил всех желающих посетить эту ярмарку и своими глазами увидеть, насколько изобильна республика.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкесск, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В День Карачаево-Черкесии и города Черкесска, в субботу, 50 сельхозтоваропроизводителей, 30 крупных промышленных предприятий и начинающие предприниматели представили гостям и жителям республиканской столицы свою продукцию, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
лично посетил ярмарку, пообщался с горожанами и гостями республиканской столицы и ознакомился с представленной продукцией.
«
"Свежий урожай от наших аграриев, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, широкий ассортимент товаров предприятий легкой промышленности, химической отрасли, строительных материалов, машиностроения и многое другое. Без преувеличения, здесь есть абсолютно все, чем богата и горда наша республика в сфере АПК и отрасли промышленности", - отметил Темрезов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что производители региона в этот день не просто презентуют выпускаемую продукцию, многие из них делятся с гостями ярмарки своими достижениями.
"А их, дорогие земляки, в нашей республике немало! За последние годы в Карачаево-Черкесии успешно реализован ряд инвестиционных проектов как в сфере сельского хозяйства, так и отрасли промышленности, которые позволили не только увеличить объемы производства, но и способствовали развитию отраслей, а значит и всей республики в целом", - добавил Темрезов.
Он пригласил всех желающих посетить эту ярмарку и своими глазами увидеть, насколько изобильна республика.