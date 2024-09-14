https://ria.ru/20240914/kavkaz-1972501493.html

Названы популярные маршруты для приключенческого туризма осенью

Названы популярные маршруты для приключенческого туризма осенью - РИА Новости, 14.09.2024

Названы популярные маршруты для приключенческого туризма осенью

Эксперты проанализировали спрос и цены на приключенческий туризм в бархатный сезон, сообщает YouTravel.me. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T04:52

2024-09-14T04:52

2024-09-14T05:26

туризм

кавказ

новости - туризм

отдых в россии

дальний восток

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где отдохнуть

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали спрос и цены на приключенческий туризм в бархатный сезон, сообщает YouTravel.me.За год интерес к активным видам отдыха вырос на 30 процентов, подсчитали эксперты.В бархатный сезон наиболее популярным направлением для таких поездок стал Кавказ. Гостей привлекает уникальная природа, разнообразие ландшафтов.Походы по региону выбирают 69 процентов путешественников. За год средняя стоимость тура увеличилась с 7,6 до 10,3 тысячи рублей.По сибирским регионам осенью планирует отправиться 11 процентов поклонников активного отдыха. Средняя стоимость тура за год снизилась с 23,5 до 16,5 тысячи рублей.Вулканы и природу Дальнего Востока выбирают также 11 процентов любителей приключенческого туризма. Средняя цена отдыха за год выросла на 3,5 тысячи рублей, до 16,5 тысячи.Русский Север привлекает суровыми пейзажами и старинными храмами. На Белое море, Соловецкие острова и в Архангельскую область собираются шесть процентов активных путешественников. Средняя стоимость тура за год снизилась на тысячу рублей, до 8,5 тысячи.Краснодарский край замыкает пятерку самых востребованных направлений для приключенческого туризма. Гости исследуют Кавказский хребет, горные перевалы и каньоны. Средняя стоимость тура за год почти не изменилась и составляет 7,2 тысячи рублей

https://ria.ru/20240910/sankt-peterburg-1971681990.html

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дальний восток

белое море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кавказ, новости - туризм, отдых в россии, дальний восток, белое море, куда поехать, где отдохнуть