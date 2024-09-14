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Названы популярные маршруты для приключенческого туризма осенью - РИА Новости, 14.09.2024
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Туризм
 
04:52 14.09.2024 (обновлено: 05:26 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/kavkaz-1972501493.html
Названы популярные маршруты для приключенческого туризма осенью
Названы популярные маршруты для приключенческого туризма осенью - РИА Новости, 14.09.2024
Названы популярные маршруты для приключенческого туризма осенью
Эксперты проанализировали спрос и цены на приключенческий туризм в бархатный сезон, сообщает YouTravel.me. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T04:52
2024-09-14T05:26
туризм
кавказ
новости - туризм
отдых в россии
дальний восток
белое море
куда поехать
где отдохнуть
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали спрос и цены на приключенческий туризм в бархатный сезон, сообщает YouTravel.me.За год интерес к активным видам отдыха вырос на 30 процентов, подсчитали эксперты.В бархатный сезон наиболее популярным направлением для таких поездок стал Кавказ. Гостей привлекает уникальная природа, разнообразие ландшафтов.Походы по региону выбирают 69 процентов путешественников. За год средняя стоимость тура увеличилась с 7,6 до 10,3 тысячи рублей.По сибирским регионам осенью планирует отправиться 11 процентов поклонников активного отдыха. Средняя стоимость тура за год снизилась с 23,5 до 16,5 тысячи рублей.Вулканы и природу Дальнего Востока выбирают также 11 процентов любителей приключенческого туризма. Средняя цена отдыха за год выросла на 3,5 тысячи рублей, до 16,5 тысячи.Русский Север привлекает суровыми пейзажами и старинными храмами. На Белое море, Соловецкие острова и в Архангельскую область собираются шесть процентов активных путешественников. Средняя стоимость тура за год снизилась на тысячу рублей, до 8,5 тысячи.Краснодарский край замыкает пятерку самых востребованных направлений для приключенческого туризма. Гости исследуют Кавказский хребет, горные перевалы и каньоны. Средняя стоимость тура за год почти не изменилась и составляет 7,2 тысячи рублей
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Светлана Вовк
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96
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7 495 645-6601
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кавказ, новости - туризм, отдых в россии, дальний восток, белое море, куда поехать, где отдохнуть
Туризм, Кавказ, Новости - Туризм, отдых в России, Дальний Восток, Белое море, куда поехать, где отдохнуть
Названы популярные маршруты для приключенческого туризма осенью

Эксперты: Кавказ — самое популярное место у любителей приключенческого туризма

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкТурист гуляют по территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Турист гуляют по территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали спрос и цены на приключенческий туризм в бархатный сезон, сообщает YouTravel.me.
За год интерес к активным видам отдыха вырос на 30 процентов, подсчитали эксперты.
В бархатный сезон наиболее популярным направлением для таких поездок стал Кавказ. Гостей привлекает уникальная природа, разнообразие ландшафтов.
Походы по региону выбирают 69 процентов путешественников. За год средняя стоимость тура увеличилась с 7,6 до 10,3 тысячи рублей.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкТуристы идут на причал "Рогатка" в поселке Листвянка Иркутской области
Туристы идут на причал Рогатка в поселке Листвянка Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Туристы идут на причал "Рогатка" в поселке Листвянка Иркутской области
По сибирским регионам осенью планирует отправиться 11 процентов поклонников активного отдыха. Средняя стоимость тура за год снизилась с 23,5 до 16,5 тысячи рублей.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкТуристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
Вулканы и природу Дальнего Востока выбирают также 11 процентов любителей приключенческого туризма. Средняя цена отдыха за год выросла на 3,5 тысячи рублей, до 16,5 тысячи.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы плывут на лодке вдоль рукотворных каналов между озерами на Соловецких островах
Туристы плывут на лодке вдоль рукотворных каналов между озерами на Соловецких островах - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Туристы плывут на лодке вдоль рукотворных каналов между озерами на Соловецких островах
Русский Север привлекает суровыми пейзажами и старинными храмами. На Белое море, Соловецкие острова и в Архангельскую область собираются шесть процентов активных путешественников. Средняя стоимость тура за год снизилась на тысячу рублей, до 8,5 тысячи.
© РИА Новости / Карина Ивашко | Перейти в медиабанкПутешествие к водопаду и пещере Исиченко, окрестности Мезмая
Путешествие к водопаду и пещере Исиченко, окрестности Мезмая - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Карина Ивашко
Перейти в медиабанк
Путешествие к водопаду и пещере Исиченко, окрестности Мезмая
Краснодарский край замыкает пятерку самых востребованных направлений для приключенческого туризма. Гости исследуют Кавказский хребет, горные перевалы и каньоны. Средняя стоимость тура за год почти не изменилась и составляет 7,2 тысячи рублей
Девушка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Новый взгляд на Петербург. Самые необычные экскурсии Северной столицы
10 сентября, 08:00
 
ТуризмКавказНовости - Туризмотдых в РоссииДальний ВостокБелое морекуда поехатьгде отдохнуть
 
 
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