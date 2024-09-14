Названы популярные маршруты для приключенческого туризма осенью
Эксперты: Кавказ — самое популярное место у любителей приключенческого туризма
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкТурист гуляют по территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали спрос и цены на приключенческий туризм в бархатный сезон, сообщает YouTravel.me.
За год интерес к активным видам отдыха вырос на 30 процентов, подсчитали эксперты.
В бархатный сезон наиболее популярным направлением для таких поездок стал Кавказ. Гостей привлекает уникальная природа, разнообразие ландшафтов.
Походы по региону выбирают 69 процентов путешественников. За год средняя стоимость тура увеличилась с 7,6 до 10,3 тысячи рублей.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкТуристы идут на причал "Рогатка" в поселке Листвянка Иркутской области
Туристы идут на причал "Рогатка" в поселке Листвянка Иркутской области
По сибирским регионам осенью планирует отправиться 11 процентов поклонников активного отдыха. Средняя стоимость тура за год снизилась с 23,5 до 16,5 тысячи рублей.
Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
Вулканы и природу Дальнего Востока выбирают также 11 процентов любителей приключенческого туризма. Средняя цена отдыха за год выросла на 3,5 тысячи рублей, до 16,5 тысячи.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы плывут на лодке вдоль рукотворных каналов между озерами на Соловецких островах
Туристы плывут на лодке вдоль рукотворных каналов между озерами на Соловецких островах
Русский Север привлекает суровыми пейзажами и старинными храмами. На Белое море, Соловецкие острова и в Архангельскую область собираются шесть процентов активных путешественников. Средняя стоимость тура за год снизилась на тысячу рублей, до 8,5 тысячи.
© РИА Новости / Карина Ивашко | Перейти в медиабанкПутешествие к водопаду и пещере Исиченко, окрестности Мезмая
Путешествие к водопаду и пещере Исиченко, окрестности Мезмая
Краснодарский край замыкает пятерку самых востребованных направлений для приключенческого туризма. Гости исследуют Кавказский хребет, горные перевалы и каньоны. Средняя стоимость тура за год почти не изменилась и составляет 7,2 тысячи рублей
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