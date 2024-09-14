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Кардиолог рассказала о пользе красного вина для сердца - РИА Новости, 14.09.2024
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03:08 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/kardiolog-1972641010.html
Кардиолог рассказала о пользе красного вина для сердца
Кардиолог рассказала о пользе красного вина для сердца - РИА Новости, 14.09.2024
Кардиолог рассказала о пользе красного вина для сердца
Красное вино обладает большими антиоксидантными свойствами, чем белое, оно уменьшает потребность миокарда в кислороде, поэтому красное вино полезнее для сердца, РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T03:08
2024-09-14T03:08
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Красное вино обладает большими антиоксидантными свойствами, чем белое, оно уменьшает потребность миокарда в кислороде, поэтому красное вино полезнее для сердца, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Почему именно красное вино полезнее для сердца, а не белое? Считается, что именно в красном в восемь раз больше содержится антиоксидантных свойств, чем в белом вине, поэтому красное, конечно, считается более полезным для организма", - сказала Маршинцева. По ее словам, неверно полагать, что употребляя ежедневно допустимую дозу красного вина, человек избежит каких-либо заболеваний, однако пагубного влияния на сердце скорее всего не будет. "Для сердца красное вино полезно его антиоксидантным свойством, то есть уменьшается потребность миокарда в кислороде… Приняв 100-200 миллилитров красного вина, вряд ли будет какое-то пагубное влияние на сердце, однако процент пользы тоже небольшой, он вряд ли будет особо заметен", - добавила кардиолог.
https://ria.ru/20240913/kofe-1972412689.html
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Кардиолог рассказала о пользе красного вина для сердца

Кардиолог Маршинцева: красное вино снижает потребность миокарда в кислороде

© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Fotolia / Maksim Shebeko
Бокалы с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Красное вино обладает большими антиоксидантными свойствами, чем белое, оно уменьшает потребность миокарда в кислороде, поэтому красное вино полезнее для сердца, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
"Почему именно красное вино полезнее для сердца, а не белое? Считается, что именно в красном в восемь раз больше содержится антиоксидантных свойств, чем в белом вине, поэтому красное, конечно, считается более полезным для организма", - сказала Маршинцева.
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По ее словам, неверно полагать, что употребляя ежедневно допустимую дозу красного вина, человек избежит каких-либо заболеваний, однако пагубного влияния на сердце скорее всего не будет.
"Для сердца красное вино полезно его антиоксидантным свойством, то есть уменьшается потребность миокарда в кислороде… Приняв 100-200 миллилитров красного вина, вряд ли будет какое-то пагубное влияние на сердце, однако процент пользы тоже небольшой, он вряд ли будет особо заметен", - добавила кардиолог.
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