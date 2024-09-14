https://ria.ru/20240914/kampus-1972661148.html

Чернышенко рассказал о межвузовском кампусе в Смоленске

Чернышенко рассказал о межвузовском кампусе в Смоленске - РИА Новости, 14.09.2024

Чернышенко рассказал о межвузовском кампусе в Смоленске

Межвузовский кампус в Смоленске сможет стать центром притяжения для талантливой молодежи и сформировать единую экосистему профессионального образования в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T10:13

2024-09-14T10:13

2024-09-14T10:20

общество

смоленск

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Межвузовский кампус в Смоленске сможет стать центром притяжения для талантливой молодежи и сформировать единую экосистему профессионального образования в регионе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба. "Смоленский межвузовский кампус, инициатива по созданию которого получила поддержку президента Владимира Путина, станет новой точкой притяжения для талантливых молодых людей", - сказал вице-премьер. По словам Чернышенко, кампус сформирует единую экосистему профессионального образования в регионе. "И все это в конечном счете должно привести к повышению уровня жизни населения в регионе, появлению новых возможностей для реализации молодого поколения и созданию новых рабочих мест", - отметил зампред правительства. Межвузовский кампус в Смоленске станет главной движущей силой в раскрытии научно-технического и экономического потенциала области. У кампуса будут три основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования и креативные индустрии.

https://ria.ru/20240618/putin-1953609199.html

смоленск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, смоленск, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, образование - общество