Чернышенко рассказал о межвузовском кампусе в Смоленске
Чернышенко: межвузовский кампус в Смоленске поможет талантливой молодежи
© Фото : Правительство России/TelegramВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил Смоленский государственный университет
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил Смоленский государственный университет
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Межвузовский кампус в Смоленске сможет стать центром притяжения для талантливой молодежи и сформировать единую экосистему профессионального образования в регионе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
"Смоленский межвузовский кампус, инициатива по созданию которого получила поддержку президента Владимира Путина, станет новой точкой притяжения для талантливых молодых людей", - сказал вице-премьер.
По словам Чернышенко, кампус сформирует единую экосистему профессионального образования в регионе. "И все это в конечном счете должно привести к повышению уровня жизни населения в регионе, появлению новых возможностей для реализации молодого поколения и созданию новых рабочих мест", - отметил зампред правительства.
Межвузовский кампус в Смоленске станет главной движущей силой в раскрытии научно-технического и экономического потенциала области. У кампуса будут три основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования и креативные индустрии.
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