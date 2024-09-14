Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о межвузовском кампусе в Смоленске - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 14.09.2024 (обновлено: 10:20 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/kampus-1972661148.html
Чернышенко рассказал о межвузовском кампусе в Смоленске
Чернышенко рассказал о межвузовском кампусе в Смоленске - РИА Новости, 14.09.2024
Чернышенко рассказал о межвузовском кампусе в Смоленске
Межвузовский кампус в Смоленске сможет стать центром притяжения для талантливой молодежи и сформировать единую экосистему профессионального образования в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:13
2024-09-14T10:20
общество
смоленск
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972661524_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b29b3f249a7a63b217cb85c630d7ec8.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Межвузовский кампус в Смоленске сможет стать центром притяжения для талантливой молодежи и сформировать единую экосистему профессионального образования в регионе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба. "Смоленский межвузовский кампус, инициатива по созданию которого получила поддержку президента Владимира Путина, станет новой точкой притяжения для талантливых молодых людей", - сказал вице-премьер. По словам Чернышенко, кампус сформирует единую экосистему профессионального образования в регионе. "И все это в конечном счете должно привести к повышению уровня жизни населения в регионе, появлению новых возможностей для реализации молодого поколения и созданию новых рабочих мест", - отметил зампред правительства. Межвузовский кампус в Смоленске станет главной движущей силой в раскрытии научно-технического и экономического потенциала области. У кампуса будут три основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования и креативные индустрии.
https://ria.ru/20240618/putin-1953609199.html
смоленск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972661524_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_3fad21d32efb70938431dd25b119a19c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, смоленск, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, образование - общество
Общество, Смоленск, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Образование - Общество
Чернышенко рассказал о межвузовском кампусе в Смоленске

Чернышенко: межвузовский кампус в Смоленске поможет талантливой молодежи

© Фото : Правительство России/TelegramВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил Смоленский государственный университет
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил Смоленский государственный университет - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Правительство России/Telegram
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил Смоленский государственный университет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Межвузовский кампус в Смоленске сможет стать центром притяжения для талантливой молодежи и сформировать единую экосистему профессионального образования в регионе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
"Смоленский межвузовский кампус, инициатива по созданию которого получила поддержку президента Владимира Путина, станет новой точкой притяжения для талантливых молодых людей", - сказал вице-премьер.
По словам Чернышенко, кампус сформирует единую экосистему профессионального образования в регионе. "И все это в конечном счете должно привести к повышению уровня жизни населения в регионе, появлению новых возможностей для реализации молодого поколения и созданию новых рабочих мест", - отметил зампред правительства.
Межвузовский кампус в Смоленске станет главной движущей силой в раскрытии научно-технического и экономического потенциала области. У кампуса будут три основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования и креативные индустрии.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время осмотра выставки IT и креативной индустрии в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии
18 июня, 11:31
 
ОбществоСмоленскРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала