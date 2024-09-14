https://ria.ru/20240914/jakutija-1972704429.html

В Якутии годовалый ребенок проглотил батарейку и попал в реанимацию

В Якутии годовалый ребенок проглотил батарейку и попал в реанимацию - РИА Новости, 14.09.2024

В Якутии годовалый ребенок проглотил батарейку и попал в реанимацию

Годовалый ребенок в Якутии ходил почти неделю с литиевой батарейкой в пищеводе, получил тяжелый ожог и попал в реанимацию, сообщает минздрав республики в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T15:21

2024-09-14T15:21

2024-09-14T15:21

происшествия

якутск

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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Годовалый ребенок в Якутии ходил почти неделю с литиевой батарейкой в пищеводе, получил тяжелый ожог и попал в реанимацию, сообщает минздрав республики в Telegram-канале. "Годовалый малыш в Мегино-Кангаласском районе проглотил литиевую батарейку и проходил с ней шесть дней. Семья обратилась к медикам, когда ребенок стал отказываться от еды и температурить. Батарейка застряла в начальном отделе пищевода. Малыш получил тяжелый ожог органа... Пациент находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, сначала медики посчитали, что высокая температура у малыша возникла из-за прорезывания зубов. Семья повторно обратилась в Мегино-Кангаласскую ЦРБ, где врачи заподозрили наличие инородного тела. В пятницу ребенка экстренно эвакуировали в Якутск для операции. По данным заведующего детским хирургическим отделением Педиатрического центра РБ№1-НЦМ Якутии Антона Тарасова, литиевая батарейка находилась в начальном отделе пищевода. Ее было очень сложно достать. Ребенок получил электрохимический ожог, воспаление и сильный отек пищевода. Это уже третий случай за сентябрь. Ранее в больницу госпитализировали двух детей, которые также проглотили батарейки. Сейчас дети проходят лечение в гастроэнтерологическом отделении. Нахождение литиевых батареек в пищеводе даже в течение нескольких часов вызывает сильный ожог. Это может привести к серьезным осложнениям: перфорация органа, поражение дыхательных нервов. В отдаленной перспективе, когда стихает воспаление, образуется рубцовая ткань и происходит сужение пищевода, на фоне которого дети не могут нормально есть и пить. Литиевые батарейки – это наиболее опасные инородные тела, акцентируют внимание медики.

https://ria.ru/20240524/devochka-1948145347.html

https://ria.ru/20240903/delo--1970354086.html

якутск

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происшествия, якутск