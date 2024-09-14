https://ria.ru/20240914/izrail-1972638717.html

Армия Израиля зафиксировала пять запусков снарядов со стороны Ливана

Армия Израиля зафиксировала пять запусков снарядов со стороны Ливана - РИА Новости, 14.09.2024

Армия Израиля зафиксировала пять запусков снарядов со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около пяти запусков снарядов со стороны Ливана по северным районам страны, часть снарядов была сбита системами ПВО,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T02:11

2024-09-14T02:11

2024-09-14T02:11

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израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около пяти запусков снарядов со стороны Ливана по северным районам страны, часть снарядов была сбита системами ПВО, сообщила в субботу пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших районе Западной Галилеи, было зафиксировано около пяти снарядов, перелетевших из Ливана на территорию Израиля. Несколько снарядов были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что сообщений о пострадавших не поступало. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240913/livan-1972588666.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году