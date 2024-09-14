https://ria.ru/20240914/italiya-1972642764.html

СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России

СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России - РИА Новости, 14.09.2024

СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России

В разных городах Италии появились плакаты и рекламные щиты, призывающие к миру с Россией, передает CNN. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T04:39

2024-09-14T04:39

2024-09-14T11:44

в мире

италия

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В разных городах Италии появились плакаты и рекламные щиты, призывающие к миру с Россией, передает CNN."Плакаты впервые появились в июне на севере Италии: в Вероне, Модене, Парме, Пизе и других крупных городах", — говорится в публикации.Один из билбордов в цветах российского и итальянского флагов можно видеть на площади Джузеппе Мадзини в Риме. Лозунг на нем гласит: "Россия нам не враг".Еще один лозунг призывает: "Хватит денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну".

https://ria.ru/20240914/nato-1972637388.html

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в мире, италия, россия