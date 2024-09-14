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СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России - РИА Новости, 14.09.2024
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04:39 14.09.2024 (обновлено: 11:44 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/italiya-1972642764.html
СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России
СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России - РИА Новости, 14.09.2024
СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России
В разных городах Италии появились плакаты и рекламные щиты, призывающие к миру с Россией, передает CNN. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T04:39
2024-09-14T11:44
в мире
италия
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В разных городах Италии появились плакаты и рекламные щиты, призывающие к миру с Россией, передает CNN.&quot;Плакаты впервые появились в июне на севере Италии: в Вероне, Модене, Парме, Пизе и других крупных городах&quot;, — говорится в публикации.Один из билбордов в цветах российского и итальянского флагов можно видеть на площади Джузеппе Мадзини в Риме. Лозунг на нем гласит: "Россия нам не враг".Еще один лозунг призывает: "Хватит денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну".
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60
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в мире, италия, россия
В мире, Италия, Россия
СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России

CNN: в городах Италии появились плакаты с призывами к миру с Россией

© Фото : CNNФотография билборда с призывом к миру с Россией, опубликованная в CNN
Фотография билборда с призывом к миру с Россией, опубликованная в CNN - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : CNN
Фотография билборда с призывом к миру с Россией, опубликованная в CNN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В разных городах Италии появились плакаты и рекламные щиты, призывающие к миру с Россией, передает CNN.
«

"Плакаты впервые появились в июне на севере Италии: в Вероне, Модене, Парме, Пизе и других крупных городах", — говорится в публикации.

Один из билбордов в цветах российского и итальянского флагов можно видеть на площади Джузеппе Мадзини в Риме. Лозунг на нем гласит: "Россия нам не враг".
Еще один лозунг призывает: "Хватит денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну".
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