https://ria.ru/20240914/italiya-1972642764.html
СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России
СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России - РИА Новости, 14.09.2024
СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России
В разных городах Италии появились плакаты и рекламные щиты, призывающие к миру с Россией, передает CNN. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T04:39
2024-09-14T04:39
2024-09-14T11:44
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В разных городах Италии появились плакаты и рекламные щиты, призывающие к миру с Россией, передает CNN."Плакаты впервые появились в июне на севере Италии: в Вероне, Модене, Парме, Пизе и других крупных городах", — говорится в публикации.Один из билбордов в цветах российского и итальянского флагов можно видеть на площади Джузеппе Мадзини в Риме. Лозунг на нем гласит: "Россия нам не враг".Еще один лозунг призывает: "Хватит денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну".
https://ria.ru/20240914/nato-1972637388.html
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в мире, италия, россия
СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России
CNN: в городах Италии появились плакаты с призывами к миру с Россией