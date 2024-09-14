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Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
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15:39 14.09.2024 (обновлено: 16:28 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/istrebitel-1972706767.html
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Российский Су-34 уничтожил скопление живой силы и военной техники ВСУ в Курской области, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:39
2024-09-14T16:28
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
безопасность
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский Су-34 уничтожил скопление живой силы и военной техники ВСУ в Курской области, следует из видео, опубликованного Минобороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. В Минобороны уточнили, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в ведомстве.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 14 сентября, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 13 тысяч военнослужащих и 110 танков.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240914/samokhodka-1972697712.html
https://ria.ru/20240911/morpekhi-1972087882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар Су-34 по военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Су-34 ВКС России нанес удар по военной технике и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Истребитель Су-34 нанес удар по личному составу и технике ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский Су-34 уничтожил скопление живой силы и военной техники ВСУ в Курской области, следует из видео, опубликованного Минобороны.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
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В Минобороны уточнили, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в ведомстве.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 14 сентября, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 13 тысяч военнослужащих и 110 танков.
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По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34Безопасность
 
 
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