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Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Российский Су-34 уничтожил скопление живой силы и военной техники ВСУ в Курской области, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:39
2024-09-14T15:39
2024-09-14T16:28
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
безопасность
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский Су-34 уничтожил скопление живой силы и военной техники ВСУ в Курской области, следует из видео, опубликованного Минобороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. В Минобороны уточнили, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в ведомстве.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 14 сентября, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 13 тысяч военнослужащих и 110 танков.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Удар Су-34 по военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Су-34 ВКС России нанес удар по военной технике и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
2024-09-14T15:39
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Истребитель Су-34 нанес удар по личному составу и технике ВСУ в Курской области