https://ria.ru/20240914/investitsii-1972690323.html

Костромская область за полгода привлекла более 17 млрд руб инвестиций

Костромская область за полгода привлекла более 17 млрд руб инвестиций - РИА Новости, 14.09.2024

Костромская область за полгода привлекла более 17 млрд руб инвестиций

Костромская область за полгода привлекла в экономику более 17 миллиардов рублей инвестиций, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:04

2024-09-14T14:04

2024-09-14T14:05

костромская область

костромская область

россия

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КОСТРОМА, 14 сен – РИА Новости. Костромская область за полгода привлекла в экономику более 17 миллиардов рублей инвестиций, сообщает администрация региона. "Костромская область за полгода привлекла в экономику более 17 миллиардов рублей инвестиций. Основной вклад в объем инвестиций за первое полугодие 2024 года приходится на отрасли транспортировки и хранения (19,3%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (19%), обрабатывающих производств (17,3%), информатизации и связи (13,2%)", - говорится в сообщении. По данным обладминистрации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост показали отрасли информатизации и связи (+1,1 миллиарда рублей), образования (+470 миллионов рублей), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (+135,2 миллиона рублей), деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (+95,4 миллиона рублей), торговли (+86,7 миллиона рублей), деятельности в области культуры и спорта (+43,5 миллиона рублей), строительства (+5 миллионов рублей). Уровень бюджетных инвестиций составил 23,3% к валовому объему капитальных вложений в экономику Костромской области, отмечает обладминистрация. Сообщается, что регион планомерно выполняет задачу, озвученную в этом году губернатором Сергеем Ситниковым в ходе оглашения им инвестиционного послания. "По темпам мы третьи в ЦФО и входим в ТОП-30 по России. Задача – обеспечить к 2030 году достижение 60-процентного прироста инвестиций к уровню 2020 года. Для нас эта планка - в 60 миллиардов. По итогам 2023 года цель выполнена уже наполовину – прирост к 2020 году составил 27,7%", - цитирует Ситникова пресс-служба областной администрации.

https://ria.ru/20240714/komplektuyuschie-1959589527.html

https://ria.ru/20240801/proizvodstvo-1963430198.html

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костромская область, россия, сергей ситников