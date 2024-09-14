https://ria.ru/20240914/investitsii-1972690323.html
Костромская область за полгода привлекла более 17 млрд руб инвестиций
Костромская область за полгода привлекла более 17 млрд руб инвестиций - РИА Новости, 14.09.2024
Костромская область за полгода привлекла более 17 млрд руб инвестиций
Костромская область за полгода привлекла в экономику более 17 миллиардов рублей инвестиций, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:04
2024-09-14T14:04
2024-09-14T14:05
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КОСТРОМА, 14 сен – РИА Новости. Костромская область за полгода привлекла в экономику более 17 миллиардов рублей инвестиций, сообщает администрация региона. "Костромская область за полгода привлекла в экономику более 17 миллиардов рублей инвестиций. Основной вклад в объем инвестиций за первое полугодие 2024 года приходится на отрасли транспортировки и хранения (19,3%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (19%), обрабатывающих производств (17,3%), информатизации и связи (13,2%)", - говорится в сообщении. По данным обладминистрации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост показали отрасли информатизации и связи (+1,1 миллиарда рублей), образования (+470 миллионов рублей), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (+135,2 миллиона рублей), деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (+95,4 миллиона рублей), торговли (+86,7 миллиона рублей), деятельности в области культуры и спорта (+43,5 миллиона рублей), строительства (+5 миллионов рублей). Уровень бюджетных инвестиций составил 23,3% к валовому объему капитальных вложений в экономику Костромской области, отмечает обладминистрация. Сообщается, что регион планомерно выполняет задачу, озвученную в этом году губернатором Сергеем Ситниковым в ходе оглашения им инвестиционного послания. "По темпам мы третьи в ЦФО и входим в ТОП-30 по России. Задача – обеспечить к 2030 году достижение 60-процентного прироста инвестиций к уровню 2020 года. Для нас эта планка - в 60 миллиардов. По итогам 2023 года цель выполнена уже наполовину – прирост к 2020 году составил 27,7%", - цитирует Ситникова пресс-служба областной администрации.
https://ria.ru/20240714/komplektuyuschie-1959589527.html
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костромская область, россия, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Россия, Сергей Ситников
Костромская область за полгода привлекла более 17 млрд руб инвестиций
Костромская область за полгода привлекла более 17 млрд руб инвестиций
КОСТРОМА, 14 сен – РИА Новости.
Костромская область за полгода привлекла в экономику более 17 миллиардов рублей инвестиций, сообщает администрация
региона.
"Костромская область за полгода привлекла в экономику более 17 миллиардов рублей инвестиций. Основной вклад в объем инвестиций за первое полугодие 2024 года приходится на отрасли транспортировки и хранения (19,3%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (19%), обрабатывающих производств (17,3%), информатизации и связи (13,2%)", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост показали отрасли информатизации и связи (+1,1 миллиарда рублей), образования (+470 миллионов рублей), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (+135,2 миллиона рублей), деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (+95,4 миллиона рублей), торговли (+86,7 миллиона рублей), деятельности в области культуры и спорта (+43,5 миллиона рублей), строительства (+5 миллионов рублей).
Уровень бюджетных инвестиций составил 23,3% к валовому объему капитальных вложений в экономику Костромской области, отмечает обладминистрация.
Сообщается, что регион планомерно выполняет задачу, озвученную в этом году губернатором Сергеем Ситниковым
в ходе оглашения им инвестиционного послания. "По темпам мы третьи в ЦФО и входим в ТОП-30 по России
. Задача – обеспечить к 2030 году достижение 60-процентного прироста инвестиций к уровню 2020 года. Для нас эта планка - в 60 миллиардов. По итогам 2023 года цель выполнена уже наполовину – прирост к 2020 году составил 27,7%", - цитирует Ситникова пресс-служба областной администрации.