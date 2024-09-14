https://ria.ru/20240914/infrastruktura-1972663863.html

На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры

На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 14.09.2024

На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден на севере Украины, сообщило оперативное командование (ОК) ВСУ "Север" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T10:45

2024-09-14T10:45

2024-09-14T10:46

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден на севере Украины, сообщило оперативное командование (ОК) ВСУ "Север" в Telegram-канале. ОК "Север" заявило о повреждении "объекта критической инфраструктуры и здания предприятия" на севере Украины. Конкретный регион и тип предприятия, получившего повреждения, не указываются.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины