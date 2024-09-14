Рейтинг@Mail.ru
На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 14.09.2024 (обновлено: 10:46 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/infrastruktura-1972663863.html
На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры
На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 14.09.2024
На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден на севере Украины, сообщило оперативное командование (ОК) ВСУ "Север" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:45
2024-09-14T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден на севере Украины, сообщило оперативное командование (ОК) ВСУ "Север" в Telegram-канале. ОК "Север" заявило о повреждении "объекта критической инфраструктуры и здания предприятия" на севере Украины. Конкретный регион и тип предприятия, получившего повреждения, не указываются.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры

ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры на севере Украины

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден на севере Украины, сообщило оперативное командование (ОК) ВСУ "Север" в Telegram-канале.
ОК "Север" заявило о повреждении "объекта критической инфраструктуры и здания предприятия" на севере Украины. Конкретный регион и тип предприятия, получившего повреждения, не указываются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Охота на ведьм в кромешной тьме — последняя радость Украины
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала