https://ria.ru/20240914/infrastruktura-1972663863.html
На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры
На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 14.09.2024
На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден на севере Украины, сообщило оперативное командование (ОК) ВСУ "Север" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:45
2024-09-14T10:45
2024-09-14T10:46
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден на севере Украины, сообщило оперативное командование (ОК) ВСУ "Север" в Telegram-канале. ОК "Север" заявило о повреждении "объекта критической инфраструктуры и здания предприятия" на севере Украины. Конкретный регион и тип предприятия, получившего повреждения, не указываются.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры
ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры на севере Украины