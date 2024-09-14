https://ria.ru/20240914/gumpomosch-1972701528.html
Ростов-на-Дону передал Курской и Белгородской областям 50 тонн гумпомощи
Ростов-на-Дону передал Курской и Белгородской областям 50 тонн гумпомощи - РИА Новости, 14.09.2024
Ростов-на-Дону передал Курской и Белгородской областям 50 тонн гумпомощи
Ростов-на-Дону в День города передал пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей 50 тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам глава администрации... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:05
2024-09-14T15:05
2024-09-14T15:07
белгородская область
ростов-на-дону
донской государственный технический университет
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Ростов-на-Дону в День города передал пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей 50 тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. По его словам, сбор гуманитарной помощи состоялся в пятницу около администрации города, куда ростовчане привозили необходимые для жизни предметы - продукты, средства личной гигиены, медикаменты, одежду, канцелярию. Помощь в погрузке оказывали волонтеры. К акции присоединились представители органов власти, сотрудники школ, детских садов, учреждений культуры, коллективы предприятий, молодежные, спортивные и общественные организации. В субботу весь груз централизованно доставили в пункт приема гуманитарной помощи, откуда он будет адресно направлен пострадавшим жителям соседних областей. "Всего силами жителей Ростова в этот раз собрано 50 тонн гуманитарной помощи. Ростовчан всегда отличало неравнодушие и желание помочь ближнему. И мы еще раз доказали, что вместе мы - сила", - подчеркнул Логвиненко. Единый центр гуманитарной помощи функционирует на базе учебно-опытного военного полигона Донского государственного технического университета уже более двух лет. За весь период в центр поступило более 20 тысяч тонн гуманитарного груза. Помощь передавали в пункты временного размещения граждан, в пункты выдачи гуманитарной помощи для эвакуированных граждан и на освобожденные территории.
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белгородская область, ростов-на-дону, донской государственный технический университет, алексей логвиненко
Белгородская область, Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет, Алексей Логвиненко
Ростов-на-Дону передал Курской и Белгородской областям 50 тонн гумпомощи
Ростов-на-Дону передал Курской и Белгородской областям 50 тонн гумпомощи
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Ростов-на-Дону в День города передал пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей 50 тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
По его словам, сбор гуманитарной помощи состоялся в пятницу около администрации города, куда ростовчане привозили необходимые для жизни предметы - продукты, средства личной гигиены, медикаменты, одежду, канцелярию. Помощь в погрузке оказывали волонтеры. К акции присоединились представители органов власти, сотрудники школ, детских садов, учреждений культуры, коллективы предприятий, молодежные, спортивные и общественные организации.
В субботу весь груз централизованно доставили в пункт приема гуманитарной помощи, откуда он будет адресно направлен пострадавшим жителям соседних областей.
"Всего силами жителей Ростова в этот раз собрано 50 тонн гуманитарной помощи. Ростовчан всегда отличало неравнодушие и желание помочь ближнему. И мы еще раз доказали, что вместе мы - сила", - подчеркнул Логвиненко.
Единый центр гуманитарной помощи функционирует на базе учебно-опытного военного полигона Донского государственного технического университета
уже более двух лет. За весь период в центр поступило более 20 тысяч тонн гуманитарного груза. Помощь передавали в пункты временного размещения граждан, в пункты выдачи гуманитарной помощи для эвакуированных граждан и на освобожденные территории.