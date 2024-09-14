https://ria.ru/20240914/gruziya-1972728439.html

В Грузии заговорили об извинениях перед осетинами за войну 2008 года

В Грузии заговорили об извинениях перед осетинами за войну 2008 года - РИА Новости, 14.09.2024

В Грузии заговорили об извинениях перед осетинами за войну 2008 года

Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T18:06

2024-09-14T18:06

2024-09-14T19:16

в мире

грузия

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

южная осетия

абхазия

цхинвал

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ТБИЛИСИ, 14 сен — РИА Новости. Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили во время выступления в рамках предвыборной кампании."Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что, согласно заданию, предатели из "Национального движения" в 2008 году развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами", — сказал он.По мнению Иванишвили, это противостояние завершится прощением, заложенным в основу христианской веры, и искренним примирением.Политик также вновь отметил, что если правящая партия победит на предстоящих парламентских выборах, то всех виновных в организации военных действий в 2008-м привлекут к ответственности.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу — Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела туда войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это решение отражает нынешние реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает эти два региона и считает их своими.

https://ria.ru/20240813/gruziya-1965871562.html

https://ria.ru/20240724/sssr-1961608382.html

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южная осетия

абхазия

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в мире, грузия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, южная осетия, абхазия, цхинвал