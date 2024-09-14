https://ria.ru/20240914/gorlovka-1972680983.html

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 14.09.2024

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела в ночь на субботу Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:50

2024-09-14T12:50

2024-09-14T12:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

нато

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела в ночь на субботу Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в ночь на субботу обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. "Вследствие ночного обстрела поселка шахты имени Гагарина со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, нато, происшествия, вооруженные силы украины