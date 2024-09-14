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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/gorlovka-1972680983.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 14.09.2024
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела в ночь на субботу Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:50
2024-09-14T12:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
нато
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела в ночь на субботу Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в ночь на субботу обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. "Вследствие ночного обстрела поселка шахты имени Гагарина со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, нато, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, НАТО, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: женщина пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в поселок Горловка ДНР
Стела на въезде в поселок Горловка ДНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Стела на въезде в поселок Горловка ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела в ночь на субботу Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в ночь на субботу обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
«
"Вследствие ночного обстрела поселка шахты имени Гагарина со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоНАТОПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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