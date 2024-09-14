https://ria.ru/20240914/evakuatsiya-1972633484.html

В нескольких городах и селах в Чехии началась эвакуация из-за разлива рек

В нескольких городах и селах в Чехии началась эвакуация из-за разлива рек - РИА Новости, 14.09.2024

В нескольких городах и селах в Чехии началась эвакуация из-за разлива рек

Практически на всей территории Чехии со второй половины дня в пятницу непрерывно идут сильные дожди, что вместе с разливающимися реками реализует прогноз... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T00:07

2024-09-14T00:07

2024-09-14T00:07

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ПРАГА, 13 сен - РИА Новости. Практически на всей территории Чехии со второй половины дня в пятницу непрерывно идут сильные дожди, что вместе с разливающимися реками реализует прогноз метеорологов о начале крупного наводнения, пик которого ожидается в воскресенье, в ряде городов и сел страны уже началась эвакуация жителей, сообщило вечером в пятницу Чешское радио. "Чехия живет предчувствием наводнения, которое может охватить всю территорию страны. В пятницу повсеместно начались сильные дожди, которые, по прогнозам метеорологов, прекратятся лишь вечером в понедельник. Во всех реках значительно поднялся уровень воды, а в ряде горных она уже вышла из берегов. Упавшие от сильного ветра и подмоченной земли деревья перекрыли на некоторых участках шоссейные и железные дороги. Тысячи людей остались без электричества. В некоторых городах и селах руководители местных органов власти начали эвакуацию жителей из затопленных водой районов. В частности, во втором по величине городе республики, Брно (на юго-востоке страны), эвакуированы из окруженных водой общежитий студенты ряда вузов", - отмечается в сообщении. Днем ранее в своем обращении к согражданам в сети Х премьер Петр Фиала призвал их готовиться к наихудшему развитию ситуации с наводнением, которое он сравнил по потенциальной силе с наводнениями 1997 и 2002 годов. Тогда они привели к гибели соответственно 50 и 17 человек и принесли материальный ущерб (в пересчете с чешских крон) в размере 2,8 миллиарда долларов в 1997 году и 3,2 миллиарда долларов в 2002 году. В пятницу на пресс-конференции после заседания Центрального кризисного штаба и премьер, и глава МВД Вит Ракушан заявили журналистам, что руководителям местных органов власти поставлена главная задача – не допустить гибели людей, а также постараться сберечь жилые постройки. Ведь их последующий ремонт, как показывает прошлый опыт, длится немало лет, и люди вынуждены ютиться в чужих стенах. Согласно прогнозу Чешского гидрометеорологического института (ЧГМИ), в период с пятницы до понедельника на некоторых местах в республике может выпасть до 300 миллиметров осадков. По словам Ракушана, с пятницы в полной готовности находятся 100 тысяч пожарных. Именно их усилиями теперь очищаются от упавших деревьев и больших ветвей дороги и восстанавливаются линии электропередач. Пожарным активно помогают и военнослужащие.

https://realty.ria.ru/20240620/naem-1954258270.html

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