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В нескольких городах и селах в Чехии началась эвакуация из-за разлива рек - РИА Новости, 14.09.2024
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00:07 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/evakuatsiya-1972633484.html
В нескольких городах и селах в Чехии началась эвакуация из-за разлива рек
В нескольких городах и селах в Чехии началась эвакуация из-за разлива рек - РИА Новости, 14.09.2024
В нескольких городах и селах в Чехии началась эвакуация из-за разлива рек
Практически на всей территории Чехии со второй половины дня в пятницу непрерывно идут сильные дожди, что вместе с разливающимися реками реализует прогноз... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T00:07
2024-09-14T00:07
в мире
чехия
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ПРАГА, 13 сен - РИА Новости. Практически на всей территории Чехии со второй половины дня в пятницу непрерывно идут сильные дожди, что вместе с разливающимися реками реализует прогноз метеорологов о начале крупного наводнения, пик которого ожидается в воскресенье, в ряде городов и сел страны уже началась эвакуация жителей, сообщило вечером в пятницу Чешское радио. "Чехия живет предчувствием наводнения, которое может охватить всю территорию страны. В пятницу повсеместно начались сильные дожди, которые, по прогнозам метеорологов, прекратятся лишь вечером в понедельник. Во всех реках значительно поднялся уровень воды, а в ряде горных она уже вышла из берегов. Упавшие от сильного ветра и подмоченной земли деревья перекрыли на некоторых участках шоссейные и железные дороги. Тысячи людей остались без электричества. В некоторых городах и селах руководители местных органов власти начали эвакуацию жителей из затопленных водой районов. В частности, во втором по величине городе республики, Брно (на юго-востоке страны), эвакуированы из окруженных водой общежитий студенты ряда вузов", - отмечается в сообщении. Днем ранее в своем обращении к согражданам в сети Х премьер Петр Фиала призвал их готовиться к наихудшему развитию ситуации с наводнением, которое он сравнил по потенциальной силе с наводнениями 1997 и 2002 годов. Тогда они привели к гибели соответственно 50 и 17 человек и принесли материальный ущерб (в пересчете с чешских крон) в размере 2,8 миллиарда долларов в 1997 году и 3,2 миллиарда долларов в 2002 году. В пятницу на пресс-конференции после заседания Центрального кризисного штаба и премьер, и глава МВД Вит Ракушан заявили журналистам, что руководителям местных органов власти поставлена главная задача – не допустить гибели людей, а также постараться сберечь жилые постройки. Ведь их последующий ремонт, как показывает прошлый опыт, длится немало лет, и люди вынуждены ютиться в чужих стенах. Согласно прогнозу Чешского гидрометеорологического института (ЧГМИ), в период с пятницы до понедельника на некоторых местах в республике может выпасть до 300 миллиметров осадков. По словам Ракушана, с пятницы в полной готовности находятся 100 тысяч пожарных. Именно их усилиями теперь очищаются от упавших деревьев и больших ветвей дороги и восстанавливаются линии электропередач. Пожарным активно помогают и военнослужащие.
https://realty.ria.ru/20240620/naem-1954258270.html
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в мире, чехия, брно
В мире, Чехия, Брно
В нескольких городах и селах в Чехии началась эвакуация из-за разлива рек

В нескольких чешских городах и селах эвакуируют население из-за разлива рек

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаги Чешской Республики и Евросоюза. Архивное фото
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ПРАГА, 13 сен - РИА Новости. Практически на всей территории Чехии со второй половины дня в пятницу непрерывно идут сильные дожди, что вместе с разливающимися реками реализует прогноз метеорологов о начале крупного наводнения, пик которого ожидается в воскресенье, в ряде городов и сел страны уже началась эвакуация жителей, сообщило вечером в пятницу Чешское радио.
"Чехия живет предчувствием наводнения, которое может охватить всю территорию страны. В пятницу повсеместно начались сильные дожди, которые, по прогнозам метеорологов, прекратятся лишь вечером в понедельник. Во всех реках значительно поднялся уровень воды, а в ряде горных она уже вышла из берегов. Упавшие от сильного ветра и подмоченной земли деревья перекрыли на некоторых участках шоссейные и железные дороги. Тысячи людей остались без электричества. В некоторых городах и селах руководители местных органов власти начали эвакуацию жителей из затопленных водой районов. В частности, во втором по величине городе республики, Брно (на юго-востоке страны), эвакуированы из окруженных водой общежитий студенты ряда вузов", - отмечается в сообщении.
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Днем ранее в своем обращении к согражданам в сети Х премьер Петр Фиала призвал их готовиться к наихудшему развитию ситуации с наводнением, которое он сравнил по потенциальной силе с наводнениями 1997 и 2002 годов. Тогда они привели к гибели соответственно 50 и 17 человек и принесли материальный ущерб (в пересчете с чешских крон) в размере 2,8 миллиарда долларов в 1997 году и 3,2 миллиарда долларов в 2002 году.
В пятницу на пресс-конференции после заседания Центрального кризисного штаба и премьер, и глава МВД Вит Ракушан заявили журналистам, что руководителям местных органов власти поставлена главная задача – не допустить гибели людей, а также постараться сберечь жилые постройки. Ведь их последующий ремонт, как показывает прошлый опыт, длится немало лет, и люди вынуждены ютиться в чужих стенах.
Согласно прогнозу Чешского гидрометеорологического института (ЧГМИ), в период с пятницы до понедельника на некоторых местах в республике может выпасть до 300 миллиметров осадков.
По словам Ракушана, с пятницы в полной готовности находятся 100 тысяч пожарных. Именно их усилиями теперь очищаются от упавших деревьев и больших ветвей дороги и восстанавливаются линии электропередач. Пожарным активно помогают и военнослужащие.
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