https://ria.ru/20240914/dtp-1972658595.html
В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек
В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек - РИА Новости, 14.09.2024
В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек
В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков, стоявших на обочине дороги, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:52
2024-09-14T09:52
2024-09-14T10:50
происшествия
чувашская республика (чувашия)
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков, стоявших на обочине дороги, сообщило региональное МВД. Трагедия произошла накануне вечером, около 19:30 мск, в Ибресинском округе между деревнями Хоралы и Новые Высли. "Две девушки 2008 и 2009 годов рождения попали под колеса автомобиля "Хендай Акцент" под управлением местного жителя 1998 года рождения <...> По предварительным данным, погибшие стояли на обочине дороги по ходу движения транспорта", — говорится в релизе.Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240613/dtp-1952475442.html
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чувашская республика (чувашия), дтп
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), ДТП
В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек
Пьяный водитель иномарки насмерть сбил двух девочек на обочине дороги в Чувашии