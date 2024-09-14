https://ria.ru/20240914/dtp-1972658595.html

В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек - РИА Новости, 14.09.2024

В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков, стоявших на обочине дороги, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T09:52

2024-09-14T09:52

2024-09-14T10:50

происшествия

чувашская республика (чувашия)

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков, стоявших на обочине дороги, сообщило региональное МВД. Трагедия произошла накануне вечером, около 19:30 мск, в Ибресинском округе между деревнями Хоралы и Новые Высли. "Две девушки 2008 и 2009 годов рождения попали под колеса автомобиля "Хендай Акцент" под управлением местного жителя 1998 года рождения <...> По предварительным данным, погибшие стояли на обочине дороги по ходу движения транспорта", — говорится в релизе.Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240613/dtp-1952475442.html

чувашская республика (чувашия)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чувашская республика (чувашия), дтп