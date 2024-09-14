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В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек - РИА Новости, 14.09.2024
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09:52 14.09.2024 (обновлено: 10:50 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/dtp-1972658595.html
В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек
В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек - РИА Новости, 14.09.2024
В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек
В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков, стоявших на обочине дороги, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:52
2024-09-14T10:50
происшествия
чувашская республика (чувашия)
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков, стоявших на обочине дороги, сообщило региональное МВД. Трагедия произошла накануне вечером, около 19:30 мск, в Ибресинском округе между деревнями Хоралы и Новые Высли. &quot;Две девушки 2008 и 2009 годов рождения попали под колеса автомобиля &quot;Хендай Акцент&quot; под управлением местного жителя 1998 года рождения &lt;...&gt; По предварительным данным, погибшие стояли на обочине дороги по ходу движения транспорта&quot;, — говорится в релизе.Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240613/dtp-1952475442.html
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происшествия, чувашская республика (чувашия), дтп
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), ДТП
В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

Пьяный водитель иномарки насмерть сбил двух девочек на обочине дороги в Чувашии

© Фото : МВД по Чувашской Республике/TelegramМесто происшествия, где пьяный водитель сбил двух девочек на обочине дороги в Чувашии
Место происшествия, где пьяный водитель сбил двух девочек на обочине дороги в Чувашии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : МВД по Чувашской Республике/Telegram
Место происшествия, где пьяный водитель сбил двух девочек на обочине дороги в Чувашии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков, стоявших на обочине дороги, сообщило региональное МВД.
Трагедия произошла накануне вечером, около 19:30 мск, в Ибресинском округе между деревнями Хоралы и Новые Высли.
«

"Две девушки 2008 и 2009 годов рождения попали под колеса автомобиля "Хендай Акцент" под управлением местного жителя 1998 года рождения <...> По предварительным данным, погибшие стояли на обочине дороги по ходу движения транспорта", — говорится в релизе.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, добавили в ведомстве.
Сотрудники СК РФ на месте происшествия, где нетрезвый водитель насмерть сбил двух несовершеннолетних в поселке Райгород Волгоградской области. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек
13 июня, 08:15
 
ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)ДТП
 
 
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