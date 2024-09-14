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На Западе одной фразой отреагировали на "план" Пентагона по России - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/bouz-1972658272.html
На Западе одной фразой отреагировали на "план" Пентагона по России
На Западе одной фразой отреагировали на "план" Пентагона по России - РИА Новости, 14.09.2024
На Западе одной фразой отреагировали на "план" Пентагона по России
Ирландский журналист Чей Боуз пошутил в соцсети X над оговоркой представителя министерства обороны США Патрика Райдера, сказавшего о необходимости "защищать... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:46
2024-09-14T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз пошутил в соцсети X над оговоркой представителя министерства обороны США Патрика Райдера, сказавшего о необходимости "защищать суверенитет России". "Пентагон сосредоточен на том, чтобы Россия могла защитить себя", — сыронизировал он. Официальный Пентагона сделал свое заявление 12 сентября, говоря о военной поддержке Киева Вашингтоном.Москва считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20240914/putin-1972655266.html
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
На Западе одной фразой отреагировали на "план" Пентагона по России

Журналист Боуз посмеялся над оговоркой представителя Пентагона о России

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз пошутил в соцсети X над оговоркой представителя министерства обороны США Патрика Райдера, сказавшего о необходимости "защищать суверенитет России".

"Пентагон сосредоточен на том, чтобы Россия могла защитить себя", — сыронизировал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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Официальный Пентагона сделал свое заявление 12 сентября, говоря о военной поддержке Киева Вашингтоном.
Москва считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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