https://ria.ru/20240914/bouz-1972658272.html

На Западе одной фразой отреагировали на "план" Пентагона по России

На Западе одной фразой отреагировали на "план" Пентагона по России - РИА Новости, 14.09.2024

На Западе одной фразой отреагировали на "план" Пентагона по России

Ирландский журналист Чей Боуз пошутил в соцсети X над оговоркой представителя министерства обороны США Патрика Райдера, сказавшего о необходимости "защищать... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T09:46

2024-09-14T09:46

2024-09-14T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз пошутил в соцсети X над оговоркой представителя министерства обороны США Патрика Райдера, сказавшего о необходимости "защищать суверенитет России". "Пентагон сосредоточен на том, чтобы Россия могла защитить себя", — сыронизировал он. Официальный Пентагона сделал свое заявление 12 сентября, говоря о военной поддержке Киева Вашингтоном.Москва считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20240914/putin-1972655266.html

https://ria.ru/20240914/bayden-1972652058.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, вооруженные силы украины