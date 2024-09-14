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МИД России предложил стимулировать блогерскую активность в странах БРИКС

МИД России предложил стимулировать блогерскую активность в странах БРИКС - РИА Новости, 14.09.2024

МИД России предложил стимулировать блогерскую активность в странах БРИКС

Москва предлагает странам БРИКС принять конкретные меры по укреплению взаимодействия стран БРИКС в области средств массовой информации, в частности,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:16

2024-09-14T14:16

2024-09-14T14:16

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва предлагает странам БРИКС принять конкретные меры по укреплению взаимодействия стран БРИКС в области средств массовой информации, в частности, стимулировать позитивную блогерскую активность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В текущих условиях задача дальнейшего укрепления взаимодействия с государствами-участниками БРИКС в информационной сфере особо актуально. В частности, мы готовы предложить сфокусироваться или принять конкретные шаги в следующих направлениях. Первое - это поддержка и поощрение взаимовыгодного сотрудничества между редакциями средств массовой информации стран БРИКС, а также между соответствующими министерствами, ведомствами, организациями, неправительственными структурами, работающими в области СМИ", - сказала Захарова, выступая на медиасаммите БРИКС. Во-вторых, Захарова предложила создать "пул средств массовой информации стран БРИКС для привлечения к информационному сопровождению деятельности объединения". "Третье - заметное упрощение условий аккредитации журналистов национальных средств массовой информации стран БРИКС. Четвертое - содействие равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству между профессиональными объединениями журналистов с целью изучения имеющегося опыта, а также проведение встреч, семинаров, пресс-туров, конференций в области СМИ. Пятое - оказание на основе взаимности содействия в трансляции телерадиопрограмм и передач, распространяемых на законных основаниях на территории государств и передача редакциями на законных основаниях, материалов и сообщений", - отметила она. "Шестое - обмен опытом в сфере правового регулирования деятельности СМИ, обмен иными данными, которые касаются СМИ, зарегистрированных на территории наших государств. Ну, и в завершение - стимулирование позитивной блогерской активности в странах БРИКС", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972669667.html

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москва, россия, мария захарова, брикс, в мире