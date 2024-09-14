Рейтинг@Mail.ru
МИД России предложил стимулировать блогерскую активность в странах БРИКС - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/bloger-1972692695.html
МИД России предложил стимулировать блогерскую активность в странах БРИКС
МИД России предложил стимулировать блогерскую активность в странах БРИКС - РИА Новости, 14.09.2024
МИД России предложил стимулировать блогерскую активность в странах БРИКС
Москва предлагает странам БРИКС принять конкретные меры по укреплению взаимодействия стран БРИКС в области средств массовой информации, в частности,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:16
2024-09-14T14:16
москва
россия
мария захарова
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_0df0db449ef1bad9223b3fb3172089a9.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва предлагает странам БРИКС принять конкретные меры по укреплению взаимодействия стран БРИКС в области средств массовой информации, в частности, стимулировать позитивную блогерскую активность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В текущих условиях задача дальнейшего укрепления взаимодействия с государствами-участниками БРИКС в информационной сфере особо актуально. В частности, мы готовы предложить сфокусироваться или принять конкретные шаги в следующих направлениях. Первое - это поддержка и поощрение взаимовыгодного сотрудничества между редакциями средств массовой информации стран БРИКС, а также между соответствующими министерствами, ведомствами, организациями, неправительственными структурами, работающими в области СМИ", - сказала Захарова, выступая на медиасаммите БРИКС. Во-вторых, Захарова предложила создать "пул средств массовой информации стран БРИКС для привлечения к информационному сопровождению деятельности объединения". "Третье - заметное упрощение условий аккредитации журналистов национальных средств массовой информации стран БРИКС. Четвертое - содействие равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству между профессиональными объединениями журналистов с целью изучения имеющегося опыта, а также проведение встреч, семинаров, пресс-туров, конференций в области СМИ. Пятое - оказание на основе взаимности содействия в трансляции телерадиопрограмм и передач, распространяемых на законных основаниях на территории государств и передача редакциями на законных основаниях, материалов и сообщений", - отметила она. "Шестое - обмен опытом в сфере правового регулирования деятельности СМИ, обмен иными данными, которые касаются СМИ, зарегистрированных на территории наших государств. Ну, и в завершение - стимулирование позитивной блогерской активности в странах БРИКС", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972669667.html
https://ria.ru/20240902/turtsiya-1969975239.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c18cb1abd0de26c4e8cb9d7e881b6784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, мария захарова, брикс, в мире
Москва, Россия, Мария Захарова, БРИКС, В мире
МИД России предложил стимулировать блогерскую активность в странах БРИКС

Захарова призвала стимулировать позитивную блогерскую активность в странах БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Флаги стран - участниц БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва предлагает странам БРИКС принять конкретные меры по укреплению взаимодействия стран БРИКС в области средств массовой информации, в частности, стимулировать позитивную блогерскую активность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В текущих условиях задача дальнейшего укрепления взаимодействия с государствами-участниками БРИКС в информационной сфере особо актуально. В частности, мы готовы предложить сфокусироваться или принять конкретные шаги в следующих направлениях. Первое - это поддержка и поощрение взаимовыгодного сотрудничества между редакциями средств массовой информации стран БРИКС, а также между соответствующими министерствами, ведомствами, организациями, неправительственными структурами, работающими в области СМИ", - сказала Захарова, выступая на медиасаммите БРИКС.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Захарова прокомментировала расширение санкций против российских СМИ
Вчера, 11:41
Во-вторых, Захарова предложила создать "пул средств массовой информации стран БРИКС для привлечения к информационному сопровождению деятельности объединения".
"Третье - заметное упрощение условий аккредитации журналистов национальных средств массовой информации стран БРИКС. Четвертое - содействие равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству между профессиональными объединениями журналистов с целью изучения имеющегося опыта, а также проведение встреч, семинаров, пресс-туров, конференций в области СМИ. Пятое - оказание на основе взаимности содействия в трансляции телерадиопрограмм и передач, распространяемых на законных основаниях на территории государств и передача редакциями на законных основаниях, материалов и сообщений", - отметила она.
"Шестое - обмен опытом в сфере правового регулирования деятельности СМИ, обмен иными данными, которые касаются СМИ, зарегистрированных на территории наших государств. Ну, и в завершение - стимулирование позитивной блогерской активности в странах БРИКС", - заключила Захарова.
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, пишут СМИ
2 сентября, 13:47
 
МоскваРоссияМария ЗахароваБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала