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МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам - РИА Новости, 14.09.2024
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23:05 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/bezhentsy-1972761881.html
МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам
МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам - РИА Новости, 14.09.2024
МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего коллеги из Польши Радослава Сикорского прекратить выплаты социальных пособий... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T23:05
2024-09-14T23:05
в мире
украина
киев
польша
андрей сибига
радослав сикорский
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего коллеги из Польши Радослава Сикорского прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС, чтобы Киев смог мобилизовать больше людей, передает агентство Рейтер со ссылкой на слова Сибиги на конференции в Киеве. Как отмечает агентство, на конференции в Киеве Сикорский повторил высказанную им ранее в интервью изданию Monde мысль о том, что странам ЕС следует прекратить выплачивать украинским беженцам пособия, чтобы не помогать украинским мужчинам избегать призыва по мобилизации на Украине. "Действительно, настало время поднять вопрос о том, чтобы ЕС выработал программы по возвращению украинцев домой. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. Но это должно быть на повестке. И я поддерживаю идею Сикорского", - приводит агентство слова Сибиги. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, киев, польша, андрей сибига, радослав сикорский, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Польша, Андрей Сибига, Радослав Сикорский, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам

МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам в ЕС

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего коллеги из Польши Радослава Сикорского прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС, чтобы Киев смог мобилизовать больше людей, передает агентство Рейтер со ссылкой на слова Сибиги на конференции в Киеве.
Как отмечает агентство, на конференции в Киеве Сикорский повторил высказанную им ранее в интервью изданию Monde мысль о том, что странам ЕС следует прекратить выплачивать украинским беженцам пособия, чтобы не помогать украинским мужчинам избегать призыва по мобилизации на Украине.
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"Действительно, настало время поднять вопрос о том, чтобы ЕС выработал программы по возвращению украинцев домой. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. Но это должно быть на повестке. И я поддерживаю идею Сикорского", - приводит агентство слова Сибиги.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевПольшаАндрей СибигаРадослав СикорскийЕвросоюз
 
 
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