https://ria.ru/20240914/belgorod-1972685820.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.09.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:28

2024-09-14T13:28

2024-09-14T13:28

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966414649_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_3584a01e1bf7bd6dc9bf70e692447420.jpg

БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Угроза ракетного обстрела была объявлена в 13.01 мск. Через 9 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков