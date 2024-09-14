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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/belgorod-1972685820.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.09.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:28
2024-09-14T13:28
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Угроза ракетного обстрела была объявлена в 13.01 мск. Через 9 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили ракетную опасность

Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Шебекинском округе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Угроза ракетного обстрела была объявлена в 13.01 мск.
Через 9 минут отменили тревогу.
"Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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