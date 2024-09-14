https://ria.ru/20240914/belgorod-1972685820.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.09.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:28
2024-09-14T13:28
2024-09-14T13:28
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966414649_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_3584a01e1bf7bd6dc9bf70e692447420.jpg
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Угроза ракетного обстрела была объявлена в 13.01 мск. Через 9 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966414649_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_bb52f554b532b44d6bb382dddc1427e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили ракетную опасность
Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Шебекинском округе