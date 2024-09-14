https://ria.ru/20240914/armeniya-1972636112.html

Блинкен и Пашинян обсудили расширение отношений между США и Арменией

Блинкен и Пашинян обсудили расширение отношений между США и Арменией - РИА Новости, 14.09.2024

Блинкен и Пашинян обсудили расширение отношений между США и Арменией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили расширение двусторонних отношений, в том числе в сферах... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T01:26

2024-09-14T01:26

2024-09-14T01:26

в мире

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армения

энтони блинкен

никол пашинян

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили расширение двусторонних отношений, в том числе в сферах энергетики, торговли и инвестиций, сообщили в госдепартаменте. "Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Пашинян обсудили расширение отношений между США и Арменией, включая сотрудничество в сферах энергетики, торговли и инвестиций, а также образования", - указано в сообщении. Кроме того, Блинкен заверил Пашиняна в стремлении США поддерживать процветание и демократические процессы в Армении.

https://ria.ru/20240616/bezopasnost-1953258562.html

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в мире, сша, армения, энтони блинкен, никол пашинян