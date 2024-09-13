https://ria.ru/20240913/zhurnalisty-1972630120.html

Посол России в Риме прокомментировал объявление в розыск журналистов Rai

Посол России в Риме прокомментировал объявление в розыск журналистов Rai - РИА Новости, 13.09.2024

Посол России в Риме прокомментировал объявление в розыск журналистов Rai

Посол России в Риме Алексей Парамонов, приглашенный в МИД Италии из-за объявления в розыск журналистов государственной телерадиокорпорации Rai, незаконно... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T23:00

2024-09-13T23:00

2024-09-13T23:00

в мире

россия

италия

курская область

алексей парамонов

антонио таяни

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899363236_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_fb6ebfd47df5effd8dceaf841abb424a.jpg

РИМ, 13 сен – РИА Новости. Посол России в Риме Алексей Парамонов, приглашенный в МИД Италии из-за объявления в розыск журналистов государственной телерадиокорпорации Rai, незаконно пересекших границу России в Курской области, объяснил в ведомстве, что основания для "удивления" итальянской стороны, ставшего поводом для демарша, отсутствуют, сообщила российская дипмиссия. В четверг глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что в МИД намеревались выразить Парамонову "удивление по поводу своеобразного решения Москвы". МВД РФ в четверг объявило в розыск журналистов государственной телерадиокорпорации Rai Стефании Баттистини и Симоне Траини, незаконно пересекших госграницу России в Курской области. "Посол разъяснил, что отсутствуют основания для какого-либо "удивления" в связи с обоснованной и четкой позицией российских компетентных органов", - заявили в посольстве. Парамонов подчеркнул, что незаконное проникновение на территорию России является преступлением, а окончательное решение по этому делу должен принять суд. В качестве примера уважительного отношения России к журналистам, работающим в условиях повышенной опасности, в том числе в зонах военных конфликтов, посольство назвало согласование в марте 2022 года аккредитованным в России итальянским журналистам поездки в зону проведения специальной военной операции для подготовки репортажей. "Однако по неизвестным для российской стороны причинам руководство Rai запретило журналистам выполнять свой профессиональный долг", - подчеркнули дипломаты. Другим примером внимания к гуманитарным аспектам деятельности журналистов стал эпизод с итальянским журналистом Маттиа Сорби, подорвавшегося на украинском минном поле в Херсонской области и брошенного ВСУ на произвол судьбы. Тогда российские военные и врачи с риском для жизни эвакуировали его из опасного района и обеспечили оказание ему медицинской помощи в российском госпитале, после чего журналист был возвращен эвакуационным рейсом в Милан, напомнили в посольстве. "Итальянским представителям настоятельно посоветовали обратить внимание на подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования, которые осуществляют преднамеренную "охоту" на журналистов, легально находящихся в зоне боевых действий", - отметили в посольстве, подчеркнув, с начала СВО на Украине погибли более 30 журналистов. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.

https://ria.ru/20240816/mid-1966690708.html

https://ria.ru/20240816/zakharova-1966704564.html

https://ria.ru/20240912/rozysk-1972357247.html

россия

италия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, италия, курская область, алексей парамонов, антонио таяни, вооруженные силы украины