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Жестянников: только личным примером можно показать истинный патриотизм - РИА Новости, 13.09.2024
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Вологодская область
 
13:21 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/zhestyannikov-1972496931.html
Жестянников: только личным примером можно показать истинный патриотизм
Жестянников: только личным примером можно показать истинный патриотизм - РИА Новости, 13.09.2024
Жестянников: только личным примером можно показать истинный патриотизм
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников вместе с молодежью региона совершил прыжок с парашютом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:21
2024-09-13T13:21
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников вместе с молодежью региона совершил прыжок с парашютом, сообщает пресс-служба регионального парламента"Было много эмоций, слезы, улыбки, но все справились: объединились и дошли до конца, никто не отказался. Сделали шаг в небо даже девчонки, которым всего по 15 лет. Молодцы, горжусь нашими ребятами! Именно в таких ситуациях рождается и формируется настоящий русский характер. Считаю, что только личным примером можно показать истинный патриотизм и возможность преодоления себя через парашютно-десантный спорт", - цитирует пресс-служба Жестянникова.Впервые на базе аэродрома Труфаново в Вологодском округе прошли областные сборы по парашютно-десантной подготовке и управлению БПЛА "ЮНАВИА". Участники сборов – победители областной детско-юношеской военно-спортивной игры "Зарница-2024", а также военно-патриотической игры для студентов и молодежи "Мы защитники Отечества -2023".В палаточный лагерь заселились 30 активистов Вологодчины. На протяжении трех дней они посещали занятия, связанные с парашютно-десантной подготовкой, десантно-штурмовой подготовкой, управлением БПЛА и тактической медициной. Участники тщательно подготовились и прошли заключительную парашютно-десантную подготовку.Сборы "ЮНАВИА" планируется проводить ежегодно, среди не только победителей соревнований, но и всех, кто проявляет интерес профессиям, связанным с защитой воздушного пространства.
https://ria.ru/20240912/zhestyannikov--1972363346.html
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вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников

Жестянников: только личным примером можно показать истинный патриотизм

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников вместе с молодежью региона совершил прыжок с парашютом, сообщает пресс-служба регионального парламента
"Было много эмоций, слезы, улыбки, но все справились: объединились и дошли до конца, никто не отказался. Сделали шаг в небо даже девчонки, которым всего по 15 лет. Молодцы, горжусь нашими ребятами! Именно в таких ситуациях рождается и формируется настоящий русский характер. Считаю, что только личным примером можно показать истинный патриотизм и возможность преодоления себя через парашютно-десантный спорт", - цитирует пресс-служба Жестянникова.
Впервые на базе аэродрома Труфаново в Вологодском округе прошли областные сборы по парашютно-десантной подготовке и управлению БПЛА "ЮНАВИА". Участники сборов – победители областной детско-юношеской военно-спортивной игры "Зарница-2024", а также военно-патриотической игры для студентов и молодежи "Мы защитники Отечества -2023".
В палаточный лагерь заселились 30 активистов Вологодчины. На протяжении трех дней они посещали занятия, связанные с парашютно-десантной подготовкой, десантно-штурмовой подготовкой, управлением БПЛА и тактической медициной. Участники тщательно подготовились и прошли заключительную парашютно-десантную подготовку.
Сборы "ЮНАВИА" планируется проводить ежегодно, среди не только победителей соревнований, но и всех, кто проявляет интерес профессиям, связанным с защитой воздушного пространства.
Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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Вологодская областьВологодская областьСергей Жестянников
 
 
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