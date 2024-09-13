В Раде обвинили Зеленского в поддержке продолжения конфликта
Депутат Рады Дубинский: Зеленский заинтересован в продолжении конфликта
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отвергает все мирные инициативы, поскольку заинтересован в продолжении конфликта на Украине, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что китайско-бразильское предложение по урегулированию кризиса на Украине деструктивно и является просто политическим заявлением. Зеленский также задался вопросом о том, как Китай и Бразилия могут выдвигать мирные инициативы, ничего не спросив у Киева. Ранее он также пренебрежительно отзывался о мирном плане Китая по урегулированию конфликта на Украине.
"Заметьте, как Зеленский отпихивается от всего и всех, что и кто может принести мирное урегулирование Украине... Нам не подходит ничего, кроме возможности воевать до бесконечно-победного конца. Тянуть эту ситуация бесконечно долго, так как не надо решать никаких проблем, заниматься экономикой, социальными вопросами, выборами. Как вечно царствие Божье, так вечно и царствование Зеленского, пока идет война. Которая и есть его "мир", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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