Рейтинг@Mail.ru
В Раде обвинили Зеленского в поддержке продолжения конфликта - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/zelenskiy-1972522386.html
В Раде обвинили Зеленского в поддержке продолжения конфликта
В Раде обвинили Зеленского в поддержке продолжения конфликта - РИА Новости, 13.09.2024
В Раде обвинили Зеленского в поддержке продолжения конфликта
Владимир Зеленский отвергает все мирные инициативы, поскольку заинтересован в продолжении конфликта на Украине, считает депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:34
2024-09-13T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отвергает все мирные инициативы, поскольку заинтересован в продолжении конфликта на Украине, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее Владимир Зеленский заявил, что китайско-бразильское предложение по урегулированию кризиса на Украине деструктивно и является просто политическим заявлением. Зеленский также задался вопросом о том, как Китай и Бразилия могут выдвигать мирные инициативы, ничего не спросив у Киева. Ранее он также пренебрежительно отзывался о мирном плане Китая по урегулированию конфликта на Украине. "Заметьте, как Зеленский отпихивается от всего и всех, что и кто может принести мирное урегулирование Украине... Нам не подходит ничего, кроме возможности воевать до бесконечно-победного конца. Тянуть эту ситуация бесконечно долго, так как не надо решать никаких проблем, заниматься экономикой, социальными вопросами, выборами. Как вечно царствие Божье, так вечно и царствование Зеленского, пока идет война. Которая и есть его "мир", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240913/bouz-1972493521.html
https://ria.ru/20240913/zelenskij-1972512267.html
https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972377275.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2a2ee7da6afbb4bf7d49a93f49032eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили Зеленского в поддержке продолжения конфликта

Депутат Рады Дубинский: Зеленский заинтересован в продолжении конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отвергает все мирные инициативы, поскольку заинтересован в продолжении конфликта на Украине, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что китайско-бразильское предложение по урегулированию кризиса на Украине деструктивно и является просто политическим заявлением. Зеленский также задался вопросом о том, как Китай и Бразилия могут выдвигать мирные инициативы, ничего не спросив у Киева. Ранее он также пренебрежительно отзывался о мирном плане Китая по урегулированию конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
На Западе раскрыли истинный "план победы" Зеленского
Вчера, 13:07
"Заметьте, как Зеленский отпихивается от всего и всех, что и кто может принести мирное урегулирование Украине... Нам не подходит ничего, кроме возможности воевать до бесконечно-победного конца. Тянуть эту ситуация бесконечно долго, так как не надо решать никаких проблем, заниматься экономикой, социальными вопросами, выборами. Как вечно царствие Божье, так вечно и царствование Зеленского, пока идет война. Которая и есть его "мир", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов
Вчера, 14:06
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Медведчук назвал Зеленского политическим Франкенштейном
12 сентября, 19:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала