https://ria.ru/20240913/zaschita-1972412383.html

"Калашников" разрабатывает комплексную защиту от дронов

"Калашников" разрабатывает комплексную защиту от дронов - РИА Новости, 13.09.2024

"Калашников" разрабатывает комплексную защиту от дронов

Концерн "Калашников" совместно с другим предприятиями отрасли разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов: не только средства поражения, но и... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T03:06

2024-09-13T03:06

2024-09-13T03:06

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технологии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" совместно с другим предприятиями отрасли разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов: не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения, заявил РИА Новости президент концерна "Калашников" Алан Лушников. "Если говорить про борьбу с беспилотниками, то это вообще новая угроза, технические решения борьбы с которой находятся в процессе выработки. Совершенно очевидно, что это комплексная проблема. Нужна эшелонированная оборона, которая будет включать не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения. От гладкоствольного оружия 12-го калибра, который работает на 50 метров, и далее по эшелонам вплоть до управляемых средств", - сказал Лушников. По его словам, сейчас для борьбы с FPV-дронами используются гладкоствольное ружье МР-155 12-го калибра Ижевского механического завода – "это хорошее качественное оружие, которое сейчас обрело вторую жизнь, и второе оружие – это "Сайга-12". "Но защита от дронов - это комплексная проблема, над которой работаем не только мы, но и все сообщество", - подчеркнул Лушников. Он напомнил, что "в Росгвардию это оружие (ружье и карабин - ред.) успешно идет".

https://ria.ru/20240912/istrebiteli-1972211298.html

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безопасность, технологии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, россия