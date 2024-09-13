https://ria.ru/20240913/zaschita-1972412383.html
"Калашников" разрабатывает комплексную защиту от дронов
"Калашников" разрабатывает комплексную защиту от дронов - РИА Новости, 13.09.2024
"Калашников" разрабатывает комплексную защиту от дронов
Концерн "Калашников" совместно с другим предприятиями отрасли разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов: не только средства поражения, но и... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T03:06
2024-09-13T03:06
2024-09-13T03:06
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" совместно с другим предприятиями отрасли разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов: не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения, заявил РИА Новости президент концерна "Калашников" Алан Лушников. "Если говорить про борьбу с беспилотниками, то это вообще новая угроза, технические решения борьбы с которой находятся в процессе выработки. Совершенно очевидно, что это комплексная проблема. Нужна эшелонированная оборона, которая будет включать не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения. От гладкоствольного оружия 12-го калибра, который работает на 50 метров, и далее по эшелонам вплоть до управляемых средств", - сказал Лушников. По его словам, сейчас для борьбы с FPV-дронами используются гладкоствольное ружье МР-155 12-го калибра Ижевского механического завода – "это хорошее качественное оружие, которое сейчас обрело вторую жизнь, и второе оружие – это "Сайга-12". "Но защита от дронов - это комплексная проблема, над которой работаем не только мы, но и все сообщество", - подчеркнул Лушников. Он напомнил, что "в Росгвардию это оружие (ружье и карабин - ред.) успешно идет".
https://ria.ru/20240912/istrebiteli-1972211298.html
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безопасность, технологии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Технологии, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ, Россия
"Калашников" разрабатывает комплексную защиту от дронов
Концерн "Калашников" разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" совместно с другим предприятиями отрасли разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов: не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения, заявил РИА Новости президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
"Если говорить про борьбу с беспилотниками, то это вообще новая угроза, технические решения борьбы с которой находятся в процессе выработки. Совершенно очевидно, что это комплексная проблема. Нужна эшелонированная оборона, которая будет включать не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения. От гладкоствольного оружия 12-го калибра, который работает на 50 метров, и далее по эшелонам вплоть до управляемых средств", - сказал Лушников.
По его словам, сейчас для борьбы с FPV-дронами используются гладкоствольное ружье МР-155 12-го калибра Ижевского механического завода – "это хорошее качественное оружие, которое сейчас обрело вторую жизнь, и второе оружие – это "Сайга-12".
"Но защита от дронов - это комплексная проблема, над которой работаем не только мы, но и все сообщество", - подчеркнул Лушников.
Он напомнил, что "в Росгвардию
это оружие (ружье и карабин - ред.) успешно идет".