https://ria.ru/20240913/zakharova--1972617126.html

Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке

Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке - РИА Новости, 13.09.2024

Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о телеканале RT, указав, что к действиям главы... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:00

2024-09-13T21:00

2024-09-13T21:09

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энтони блинкен

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о телеканале RT, указав, что к действиям главы американского госдепа надо относится как к блокчейну."Предлагаю относиться к действиям Блинкена как к блокчейну", - заявила РИА Новости Захарова.Ранее Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT.По его словам, США, Великобритания и Канада запускают "дипломатическую кампанию" против RT, призывают относиться к действиям СМИ как к разведке.

https://ria.ru/20240911/rt-1972175913.html

https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html

сша

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в мире, сша, россия, великобритания, энтони блинкен, мария захарова