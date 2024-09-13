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Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке - РИА Новости, 13.09.2024
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21:00 13.09.2024 (обновлено: 21:09 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/zakharova--1972617126.html
Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке
Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке - РИА Новости, 13.09.2024
Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о телеканале RT, указав, что к действиям главы... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:00
2024-09-13T21:09
в мире
сша
россия
великобритания
энтони блинкен
мария захарова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о телеканале RT, указав, что к действиям главы американского госдепа надо относится как к блокчейну."Предлагаю относиться к действиям Блинкена как к блокчейну", - заявила РИА Новости Захарова.Ранее Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT.По его словам, США, Великобритания и Канада запускают "дипломатическую кампанию" против RT, призывают относиться к действиям СМИ как к разведке.
https://ria.ru/20240911/rt-1972175913.html
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в мире, сша, россия, великобритания, энтони блинкен, мария захарова
В мире, США, Россия, Великобритания, Энтони Блинкен, Мария Захарова
Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке

Захарова: после слов Блинкена об RT надо воспринимать его действия как блокчейн

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о телеканале RT, указав, что к действиям главы американского госдепа надо относится как к блокчейну.
"Предлагаю относиться к действиям Блинкена как к блокчейну", - заявила РИА Новости Захарова.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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11 сентября, 20:51
Ранее Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT.
По его словам, США, Великобритания и Канада запускают "дипломатическую кампанию" против RT, призывают относиться к действиям СМИ как к разведке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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В миреСШАРоссияВеликобританияЭнтони БлинкенМария Захарова
 
 
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