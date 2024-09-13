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В Москве задержали девушек, подозреваемых в доведении до самоубийства
В Москве задержали девушек, подозреваемых в доведении до самоубийства - РИА Новости, 13.09.2024
В Москве задержали девушек, подозреваемых в доведении до самоубийства
Две девушки, подозреваемые в доведении до самоубийства своей знакомой, задержаны в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:47
2024-09-13T18:47
2024-09-13T19:06
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Две девушки, подозреваемые в доведении до самоубийства своей знакомой, задержаны в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале. "Следственным отделом по Тверскому району следственного управления по Центральному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", - говорится в сообщении. Следователями установлено, что не позднее 13 сентября фигурантки, находясь в квартире совместно с потерпевшей, на протяжении длительного времени высказывали в ее адрес оскорбительные и клеветнические фразы, угрожали ей применением насилия, а также систематически унижали ее человеческое достоинство. Свои действия они снимали на видео. Позже оскорбляемая ими девушка была доставлена в больницу. Она скончалась в больнице. "Подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы", - добавило ведомство.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали девушек, подозреваемых в доведении до самоубийства
В Москве задержали 2 девушек, подозреваемых в доведении до самоубийства знакомой