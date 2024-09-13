https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972405440.html
В Приморье задержали мужчину, стрелявшего с балкона в сторону детсада
В Приморье задержали мужчину, стрелявшего с балкона в сторону детсада - РИА Новости, 13.09.2024
В Приморье задержали мужчину, стрелявшего с балкона в сторону детсада
В Приморье задержан мужчина, выстреливший с балкона в сторону детского сада, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T00:54
2024-09-13T00:54
2024-09-13T00:54
происшествия
россия
надеждинский район
приморский край
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Приморье задержан мужчина, выстреливший с балкона в сторону детского сада, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края поступила информация о стрельбе в поселке Новый. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа. Очевидцы рассказали, что их сосед, находясь на балконе, произвел выстрел в сторону детского сада. В момент задержания 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен и оказывал сопротивление полицейским", - написала Волк. По ее словам, мужчина высказывал угрозы применения насилия в отношении сотрудников полиции, а затем ударил одного из них. "К задержанному применены физическая сила и спецсредство – наручники... Следователем ОМВД России по Надеждинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - добавила официальный представитель МВД. Отмечается, что гладкоствольное ружье, из которого, предположительно, был произведен выстрел, изъято и направлено на экспертизу. Собранные материалы по применению насилия в отношении представителя власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20240912/moskva-1972386726.html
https://ria.ru/20240912/prigovor-1972380455.html
россия
надеждинский район
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, надеждинский район, приморский край, ирина волк
Происшествия, Россия, Надеждинский район, Приморский край, Ирина Волк
В Приморье задержали мужчину, стрелявшего с балкона в сторону детсада
В Приморье задержали мужчину, выстрелившего с балкона в сторону детского сада
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Приморье задержан мужчина, выстреливший с балкона в сторону детского сада, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края
поступила информация о стрельбе в поселке Новый. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа. Очевидцы рассказали, что их сосед, находясь на балконе, произвел выстрел в сторону детского сада. В момент задержания 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен и оказывал сопротивление полицейским", - написала Волк.
По ее словам, мужчина высказывал угрозы применения насилия в отношении сотрудников полиции, а затем ударил одного из них.
"К задержанному применены физическая сила и спецсредство – наручники... Следователем ОМВД России по Надеждинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - добавила официальный представитель МВД.
Отмечается, что гладкоствольное ружье, из которого, предположительно, был произведен выстрел, изъято и направлено на экспертизу. Собранные материалы по применению насилия в отношении представителя власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.