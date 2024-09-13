https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972405440.html

В Приморье задержали мужчину, стрелявшего с балкона в сторону детсада

В Приморье задержали мужчину, стрелявшего с балкона в сторону детсада - РИА Новости, 13.09.2024

В Приморье задержали мужчину, стрелявшего с балкона в сторону детсада

В Приморье задержан мужчина, выстреливший с балкона в сторону детского сада, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T00:54

2024-09-13T00:54

2024-09-13T00:54

происшествия

россия

надеждинский район

приморский край

ирина волк

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Приморье задержан мужчина, выстреливший с балкона в сторону детского сада, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края поступила информация о стрельбе в поселке Новый. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа. Очевидцы рассказали, что их сосед, находясь на балконе, произвел выстрел в сторону детского сада. В момент задержания 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен и оказывал сопротивление полицейским", - написала Волк. По ее словам, мужчина высказывал угрозы применения насилия в отношении сотрудников полиции, а затем ударил одного из них. "К задержанному применены физическая сила и спецсредство – наручники... Следователем ОМВД России по Надеждинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - добавила официальный представитель МВД. Отмечается, что гладкоствольное ружье, из которого, предположительно, был произведен выстрел, изъято и направлено на экспертизу. Собранные материалы по применению насилия в отношении представителя власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972386726.html

https://ria.ru/20240912/prigovor-1972380455.html

россия

надеждинский район

приморский край

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происшествия, россия, надеждинский район, приморский край, ирина волк