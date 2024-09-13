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При атаках дронов ВСУ в Запорожской области погибли два мирных жителя - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 13.09.2024 (обновлено: 19:13 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/vsu-1972591074.html
При атаках дронов ВСУ в Запорожской области погибли два мирных жителя
При атаках дронов ВСУ в Запорожской области погибли два мирных жителя - РИА Новости, 13.09.2024
При атаках дронов ВСУ в Запорожской области погибли два мирных жителя
В Запорожской области при атаках украинских дронов погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:33
2024-09-13T19:13
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. В Запорожской области при атаках украинских дронов погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."В результате атаки на гражданские транспортные средства пострадал мирный житель села Тарасовка Пологовского района. При транспортировке в лечебное учреждение противник нанес повторную атаку БПЛА, 22-летний парень погиб", — говорится в публикации.Также мужчина погиб в городе Васильевке при сбросе боеприпаса с БПЛА, еще один получил осколочные ранения.В другом районе Васильевки ранения разной степени тяжести получили два человека. Их оперативно доставили в городскую больницу, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.Балицкий отметил циничность украинских военных, так как операторы дронов прекрасно видят, что направляют их на гражданские машины и обычных людей.
https://ria.ru/20240913/obstrel-1972455521.html
https://ria.ru/20240912/mihajlovka-1972327558.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия
При атаках дронов ВСУ в Запорожской области погибли два мирных жителя

Балицкий: двое погибли, трое ранены при атаках дронов в Запорожской области

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки украинского беспилотника в Запорожской области
Последствия атаки украинского беспилотника в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки украинского беспилотника в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. В Запорожской области при атаках украинских дронов погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"В результате атаки на гражданские транспортные средства пострадал мирный житель села Тарасовка Пологовского района. При транспортировке в лечебное учреждение противник нанес повторную атаку БПЛА, 22-летний парень погиб", — говорится в публикации.
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Также мужчина погиб в городе Васильевке при сбросе боеприпаса с БПЛА, еще один получил осколочные ранения.
В другом районе Васильевки ранения разной степени тяжести получили два человека. Их оперативно доставили в городскую больницу, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Балицкий отметил циничность украинских военных, так как операторы дронов прекрасно видят, что направляют их на гражданские машины и обычных людей.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийРоссияПроисшествия
 
 
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