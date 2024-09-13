https://ria.ru/20240913/vsu-1972591074.html

При атаках дронов ВСУ в Запорожской области погибли два мирных жителя

При атаках дронов ВСУ в Запорожской области погибли два мирных жителя - РИА Новости, 13.09.2024

При атаках дронов ВСУ в Запорожской области погибли два мирных жителя

В Запорожской области при атаках украинских дронов погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:33

2024-09-13T18:33

2024-09-13T19:13

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. В Запорожской области при атаках украинских дронов погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."В результате атаки на гражданские транспортные средства пострадал мирный житель села Тарасовка Пологовского района. При транспортировке в лечебное учреждение противник нанес повторную атаку БПЛА, 22-летний парень погиб", — говорится в публикации.Также мужчина погиб в городе Васильевке при сбросе боеприпаса с БПЛА, еще один получил осколочные ранения.В другом районе Васильевки ранения разной степени тяжести получили два человека. Их оперативно доставили в городскую больницу, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.Балицкий отметил циничность украинских военных, так как операторы дронов прекрасно видят, что направляют их на гражданские машины и обычных людей.

https://ria.ru/20240913/obstrel-1972455521.html

https://ria.ru/20240912/mihajlovka-1972327558.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия