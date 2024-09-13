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Лондон не признает, что его дипломаты в Москве занимались подрывной работой - РИА Новости, 13.09.2024
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14:57 13.09.2024 (обновлено: 15:40 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/velikobritaniya-1972530599.html
Лондон не признает, что его дипломаты в Москве занимались подрывной работой
Лондон не признает, что его дипломаты в Москве занимались подрывной работой - РИА Новости, 13.09.2024
Лондон не признает, что его дипломаты в Москве занимались подрывной работой
Великобритания отказывается признавать, что её дипломаты в Москве занимались разведывательно-подрывной работой, сообщил РИА Новости представитель МИД Британии. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:57
2024-09-13T15:40
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Великобритания отказывается признавать, что её дипломаты в Москве занимались разведывательно-подрывной работой, сообщил РИА Новости представитель МИД Британии.Ранее ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, замеченных в разведывательно-подрывной работе. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России."Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ в отношении наших сотрудников, совершенно беспочвенны", - сказал представитель.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство полностью разделяет оценки ФСБ РФ деятельности "британских как бы дипломатов". Она добавила, что британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. По ее словам, речь идёт не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба российскому народу.
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в мире, великобритания, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Великобритания, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Лондон не признает, что его дипломаты в Москве занимались подрывной работой

Британский МИД назвал обвинения ФСБ в адрес дипломатов в Москве беспочвенными

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве
Здание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Великобритания отказывается признавать, что её дипломаты в Москве занимались разведывательно-подрывной работой, сообщил РИА Новости представитель МИД Британии.
Ранее ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, замеченных в разведывательно-подрывной работе. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России.
"Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ в отношении наших сотрудников, совершенно беспочвенны", - сказал представитель.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство полностью разделяет оценки ФСБ РФ деятельности "британских как бы дипломатов". Она добавила, что британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. По ее словам, речь идёт не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба российскому народу.
Табличка на здании посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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